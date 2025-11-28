Shocking Viral Video: ऐसे तो सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल होते है. कुछ मजेदार और फनी तो वहीं कुछ इतने खतरनाक होते हैं, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है. हाल फिलहाल में ही एक ऐसा ही खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया है कि एक व्यक्ति एक विशाल अजगर को पकड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है. अजगर इतना लंबा है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए.

शख्स ने चालाकी से अजगर के मुंह को दबोचा

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि व्यक्ति एक बहुत बड़े अजगर को पकड़ने के पीछे पड़ा हुआ है. वह बार-बार उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अजगर भी कम नहीं है, वह भी व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है. वीडियो में देख सकते हैं कि व्यक्ति बिना डरे अजगर के आसपास घूमता हुआ नजर आता है.

View this post on Instagram A post shared by Mike Holston (@therealtarzann)

अजगर मुंह खोलकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है. ऐसा कई बार हुआ कि दोनों एक-दूसरे पर हमला करने में जुटे हुए है, लेकिन आखिरकार शख्स बड़ी चालाकी से अजगर के पीछे चला जाता है और चुपचाप उसका मुंह पकड़ लेता है, ताकि वह उस पर हमला न कर पाए.

यूजर्स के आए हैरान कर देने वाले रिएक्शन

यह दृश्य बेहद ही डरावना और खतरनाक नजर आ रहा है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने बड़े ही चौंका देने वाले कमेंट्स सामने आ रहे हैं. लोगों ने कहा कि अजगर कितना खतरनाक है तो वहीं कुछ ने कहा कि अजगर से पंगा नहीं लेना चाहिए.

वहीं एक यूजर ने कहा कि बड़ी हिम्मत है, लेकिन जिस तरह से व्यक्ति अजगर को पकड़ने की कोशिश करता है. उसे देखकर यह लगता है कि व्यक्ति को इस चीज की बड़ी जानकारी है कि कैसे उसे पकड़ना है, क्योंकि कोई भी आम व्यक्ति इस जोखिम भरे काम को नहीं करेगा.