Haryana Viral Video: हरियाणा के अंबाला से एक ऐसी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने रिश्तों की नाजुक डोर को झकझोर दिया है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि बड़े भाई के बेटे की शादी में छोटे भाई को निमंत्रण नहीं दिया गया, जिसके चलते छोटा भाई वीडियो बनाकर अपना दुख बयां कर रहा है. इस घटना का वीडिओ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

चेहरे पर उदासी लिए शख्स ने बनाई वीडियो

वीडियो अंबाला के किसी इलाके का है. वीडियो में देख सकते हैं कि बड़े भाई के बेटे की शादी का आयोजन हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टेंट, सजावट हुई है और यह सब कुछ छोटे भाई के बिल्कुल घर के पास लगाया गया है. इस दौरान छोटा भाई वीडियो बनाते हुए अपना दुख बयां करता है.

In a heart-wrenching incident from Ambala, Haryana, the younger brother broke down in tears after he was not invited to his elder brother’s son’s wedding, despite the marriage tent being pitched right next to their house.

pic.twitter.com/rARA15IoWy — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 26, 2025

वह वीडियो में कहता है ," यह मेरे घर के बाहर शादी का टेंट लगा हुआ है और यह मेरा घर है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है." व्यक्ति के चेहरे पर उदासी और गम साफ तौर पर देखा जा सकता है. वह आंखों में आंसू लिए यह बात कहता है और रोने लगता है.

बड़ा बुरा हुआ पाजी के साथ- बोले यूजर्स

बड़े भाई के न बुलाने पर छोटे भाई का भावुक होना साफ नजर आ रहा है. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि जरूर दोनों भाई के बीच कोई बात हुई होगी तो वहीं कुछ ने कहा कि इसमें रील बनाने की क्या जरूरत थी?

वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि मेरी शादी में आ जाना भाई. वहीं एक यूजर ने लिखा कि बड़ा बुरा हुआ पाजी के साथ. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि बिना बुलाए चले जाओ. वहीं कुछ ने कहा कि कलयुग है भाई तो भाई का दुश्मन है. इस तरह के कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.