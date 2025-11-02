Social Media Viral Video: आज कल सोशल मीडिया पर ऐसे अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर या तो हम हैरान रह जाते या हम हंसते-हंसते थक जाते हैं. आज के समय में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. इस पर तरह-तरह के वायरल वीडियो हमें देखने को मिलते हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने हमें चौंका दिया है. वीडियो में एक लड़का, जो दूल्हा बना हुआ है. उसने इतनी लंबी नोटों की माला पहनी है कि देखने वाले का मुंह खुला का खुला रह गया.

इतनी लंबी नोटों की माला कौन पहनता है भाई?

वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा अपने घर की छत पर खड़ा है और घर तीन मंजिला का दिखाई दे रहा है. एक व्यक्ति उसे नोटों की माला पहनाता है और वो कोई आम नोटों की माला नहीं है वो माला इतनी लंबी है कि छत से लेकर नीचे तक लटकी नजर आ रही है.

Ambani ka rishtedar hai kya? 🤑🤑 pic.twitter.com/j6m3tJVcEo — Turbo (@TweetExpress2) October 30, 2025

इस दृश्य को जिसमें भी देखा वो हैरान रह गया. अब बात ये सोचने की है कि आखिरकार क्या ये माला असली नोटों की है या फिर नकली नोटों की, क्योंकि अगर ये असली नोटों की होती तो अभी तक लोगों ने माला को लूट चुके होते, लेकिन हो सकता है ये माला असली नोटों की हो.

वीडियो पर यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के मजेदार रिएक्शन सामने आ रहे हैं. लोगों ने कहा कि शायद लड़के ने रील बनवाने के लिए नकली नोटों की इतनी लंबी माला बनवाई है तो वहीं कुछ लोगों ने इतनी बड़ी माला को देख हैरानी जताई. कई लोगों ने तो कहा कि अरे नकली नोट है नहीं तो अभी तक रिश्तेदार ही नोटों को उठा ले जाते.

एक यूजर ने लिखा कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग आजकल कुछ भी करते हैं. वहीं दूसरे ने कहा कि लड़के ने माला पहनी है या माला ने लड़का. इसी तरह के गजब और मजेदार कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.