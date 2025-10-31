Video: सरियों की जगह बिछा दी बांस की खरपच्ची, घर का लेंटर डाल रहे मजदूर, वीडियो होश उड़ा देगा!

Social Media Viral Video: घर बनाना जीवन में सभी का सपना होता है, जिसे वो अपने हिसाब से बनवाए और हर कोना उसकी पसंद का हो, लेकिन जब छत की मजबूती लोहे की सरियों की जगह बांस पर टिकी हो तो क्या यह सपना साकार होगा या खतरे की घंटी बजेगी? इसे देखकर कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह एक नई तकनीक है या फिर एक जोखिम भरा प्रयोग?

घर की पूरी छत पर बांस का किया इस्तेमाल

वीडियो में देखा गया है कि छत लोहे के सरियों की जगह बांस से बनाया गया है. जगह काफी बड़ी दिखाई दे रही है और घर की पूरी छत पर बांस का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या है मजबूत होगा और घर बांस की छत पर टिक जाएगा.

वीडियो में देख सकते हैं कि कई सारे मजदूर छत पर बांस बिछाने का काम कर रहे हैं, ताकि उस पर लेंटर डाला जा सके. लेकिन आज से पहले किसी ने भी बांस की छत बनते नहीं देखा होगा.वीडियो में एक व्यक्ति बताता है कि छत की जगह 4,000 Sq फीट के करीब है और बांसों को बहुत मजबूती के साथ बांधा गया है, ताकि ये मजबूत और टिकाऊ हो.

वीडियो देख हैरान रह गए लोग

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने हैरानी जताई है. लोगों का कहना है कि सरियों की जगह बांस से लेंटर कौन डालता है. लोग इस दृश्य को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए हैं. एक यूजर ने लिखा कि जिस तरह घर बनाया जा रहा है उसे देखकर यहीं लग रहा है कि ये घर बनते ही गिर जाएगा. लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. लोगों ने इस खतरनाक और जानलेवा भी बताया है.