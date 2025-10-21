ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो

Social Media Viral Video: कभी जंगल में पाए जाने वाले जानवर अब इंसानों की बस्तियों तक पहुंचने लगे हैं. खासकर जंगलों से लगे इलाकों में अब जानवरों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं रही है.लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सबको झकझोर कर रख देती हैं. ऐसी ही एक घटना गुजरात के जूनागढ़ जिले में सामने आई है, जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक शेर ने घर के बाहर खड़े एक मासूम बच्चे पर हमला कर दिया, लेकिन जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया. एक सीधी सी गाय ने उस बच्चे की जान बचाई और इस पल को कैमरे ने कैद कर लिया. अब वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और लोग इसे देख कर डरे भी हुए हैं और हैरान भी हैं.

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अपने घर के बाहर खड़ा है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है. तभी अचानक जंगल की ओर से एक शेर दौड़ता हुआ आता है और सीधे उस बच्चे की ओर बढ़ता है. वो पल बेहद डरावना था,लेकिन तभी, एक गाय जो वहीं पास में मौजूद थी, दौड़ते हुए बीच में आ जाती है और शेर के सामने खड़ी हो जाती है. साथ ही शेर को टक्कर मारकर लड़ते हुए उसे दूर ले जाती है. गाय की इस बहादुरी ने बच्चे की जान बचा ली. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. यह सब सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो गया, लेकिन इन कुछ पलों ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा यह वीडियो एआई से बनाया गया है, जिसे लोग असली मान रहे हैं.

वीडियो देखकर लोगों ने किए जमकर कमेंट्स

इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों ने शेयर किया है. लोग इसे देखकर इमोशनल भी हो रहे हैं और भी डरे हुए हैं. सोशल मीडिया पर कई लोग इस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई कह रहा है, गाय तो सच में धरती पर देवी का रूप है. एक यूजर ने लिखा, ये सिर्फ जानवर नहीं, भगवान ने भेजा हुआ रक्षक था. कई लोग इस घटना को चमत्कार कह रहे हैं. इसके अलावा इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. कुछ जरूरी सवाल सामने आ रहे हैं. कुछ यूजर पूछ रहे हैं कि क्या अब इंसानों के घरों के बाहर इस तरह के खतरे आम होने लगे हैं. वहीं इस पूरी घटना में सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो गाय है.

