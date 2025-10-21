जरा सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री जहां इंसानों को परेशान करने वाले मच्छर ही बनते हैं! हां, यह कोई डरावना सपना नहीं, बल्कि ब्राजील ने डेंगू बुखार को रोकने के लिए असली में बनाया है. हर साल हजारों लोग डेंगू जैसी बीमारी से परेशान होते हैं, लेकिन अब ब्राजील ने एक नया तरीका निकाला है. साओ पाओलो राज्य के कैंपिनास शहर में दुनिया की सबसे बड़ी मच्छर फैक्ट्री खुली है, जहां हर हफ्ते 1.9 करोड़ मच्छर तैयार किए जाते हैं. ये मच्छर खास हैं क्योंकि इनमें ऐसा बैक्टीरिया है जो डेंगू वायरस को फैलने नहीं देता. इस फैक्ट्री की खबर वायरल हो रही है और लोग हैरान हैं कि आखिर मच्छरों से कैसे बीमारी रोकी जा सकती है.

1300 वर्ग मीटर में फैली है पूरी फैक्ट्री

ब्राजील की यह मच्छर फैक्ट्री 1,300 वर्ग मीटर में फैली हुई है. यहां पर कर्मचारी दिन-रात मेहनत करते हैं ताकि मच्छर प्रजनन के लिए पूरी तरह तैयार हों. फैक्ट्री में पैदा होने वाले मच्छर एडीज एजिप्टी हैं, जो डेंगू फैलाते हैं. लेकिन इन्हें एक खास बैक्टीरिया वोलबाचिया से संक्रमित किया जाता है. यह बैक्टीरिया मच्छरों के शरीर में डेंगू वायरस को पनपने नहीं देता, और जब ये मच्छर इंसानों को काटते हैं, तो डेंगू फैलने का खतरा खत्म हो जाता है. सबसे खास बात यह है कि जब ये मच्छर नए मच्छर पैदा करते हैं, तो यह बैक्टीरिया उनकी संतानों में भी चला जाता है.

हजारों ट्रे में होता है मच्छरों का उत्पादन

फैक्ट्री में मच्छरों का उत्पादन हजारों ट्रे में होता है. सबसे पहले, पानी भरी ट्रे में लार्वा बनते हैं. जब ये लार्वा मच्छर बन जाते हैं, तो उन्हें पिंजरों में रखा जाता है. वहां उन्हें खाना दिया जाता है. नर मच्छरों को मीठा घोल और मादा मच्छरों को खून (जो मानव त्वचा की तरह दिखने वाले थैले में होता है). मच्छर पिंजरों में चार हफ्ते रहते हैं, प्रजनन करते हैं और अंडे देते हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान

सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर लोग हैरान हैं कि कैसे मच्छर ही इंसानों को बचा सकते हैं, और वैज्ञानिक इसे दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखी पहल मान रहे हैं. ब्राजील ने दिखा दिया है कि विज्ञान और मेहनत से डरावनी बीमारी को भी रोका जा सकता है. एक यूजर ने लिखा....इस तरह के प्रयोग ही संसार को बचाए हुए हैं. एक और यूजर ने लिखा...इसलिए ही यूरोप इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है.

