4 घंटे की शादी में 37.40 लाख का बिल... शख्स ने उठाए फर्जी शान-ओ-शौकत पर सवाल; वीडियो वायरल

आज के समय में शादियों का रंग-ढंग काफी बदल गया है. पहले जहां लोग घर के आंगन में परिवार और रिश्तेदारों के बीच सादगी से शादी कर लेते थे, वहीं आज करोड़ों खर्च करके कुछ ही घंटों का भव्य आयोजन करना आम बात हो गई है. चाहे महंगे होटल हों, लाइटिंग हो, सजावट हो या फिर खाना. अब शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक इवेंट बन गई है. इसी दिखावे की संस्कृति पर इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है. वीडियो देखने वाले न सिर्फ हैरान हो रहे हैं बल्कि कई लोगों की आंखें भी नम हो रही हैं.

यह वीडियो X पर @sarviind नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया था और देखते ही देखते इसे हजारों लोग लाइक, शेयर और कमेंट कर चुके हैं. किसी ने इसे सच्चाई का आईना बताया, तो कुछ लोगों ने अपनी खुद की शादी के एक्सपीरियंस भी शेयर किए. लेकिन आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जो लोगों का दिल छू रहा है.

वीडियो में आखिर है क्या?

वीडियो में एक शख्स शादी में होने वाले दिखावे पर बड़ी सादगी और समझदारी से बात करते हुए दिखाई देता है. वह कहता है 4 घंटे के इवेंट का बिल 37.40 लाख, एक प्लेट का खर्च 3040 रुपये, यह शादी कितने घंटे और कितने साल चलेगी. शादी तो सिर्फ 4 घंटे की शानो-शौकत नहीं होनी चाहिए. शादी तो हर दिन का इवेंट होना चाहिए. यह पैसा अपनी बेटी को दे दो. इससे क्या फर्क पड़ता है कि शादी में कौन आया और कौन नहीं. उसके ये शब्द सीधे दिल पर लगते हैं. वह दिखावे वाली शादियों की जगह घर की बेटी के फ्यूचर को सुरक्षित करने की बात करता है.

यह बात दिल छू जाएगी.

जयपुर के एक होटल में शादी। 4 घंटे के इवेंट का बिल 37.40 लाख। एक प्लेट का खर्चा 3040 रु.

यह शादी कितने घंटे, कितने साल चलेगी?

शादी 4 घंटे की शानो शौकत नहीं...हर दिन का इवेंट बनाओ। यह पैसा अपनी बेटी को दे दो। क्या फर्क पड़ता है कि शादी में कौन आया, कौन नहीं.. pic.twitter.com/g2CNEaIbJS — Arvind Sharma (@sarviind) November 29, 2025

लोगों के कमेंट्स

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने कमेंट्स की लाइन लगा दी. किसी ने इसे कड़वी लेकिन सच बात कहा, तो किसी ने लिखा कि शादी पर दिखावे के नाम पर बेवजह खर्च करना असल में एक सामाजिक दबाव है. कई लोग यह भी लिखते दिखे कि उन्होंने भी अपनी शादी में खर्च कम रखकर पैसे को सही जगह निवेश किया. कुछ मजेदार कमेंट्स भी आए. जैसे भाई 37 लाख में तो मैं पूरी सोसाइटी को खिला दूं, तो एक ने कहा शादी नहीं, यह तो 4 घंटे का फाइनेंशियल डिजास्टर है. वहीं किसी ने लिखा इतने में तो नई कार–घर सब आ जाए. लोगों ने साफ-साफ कहा कि यह वीडियो आंखें खोलने जैसा है और हर माता-पिता को इसे जरूर देखना चाहिए.

