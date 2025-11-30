Video: तेजू भैया ने फार्महाउस पर बनाया लिट्टी चोखा, ठेठ देसी अंदाज में लिया जायका- वीडियो वायरल
चुनाव हारने के बाद लालू यादव के बेटे इन दिनों सोशल मीडिया पर अलग ही अंदाज में छाए हुए हैं. राजनीतिक मंचों की जगह अब उनका कैमरा, माइक और गांव की मिट्टी वाला सेटअप दिखाई दे रहा है.
चुनाव हारने के बाद राजनेता आमतौर पर कुछ समय के लिए सार्वजनिक मंचों से दूर रहते हैं, लेकिन लालू यादव के बेटे ने बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाया है. सोशल मीडिया पर उनका नया अंदाज लोगों को खूब चौंका रहा है. एक तरफ राजनीति से ब्रेक, दूसरी तरफ पूरी तरह एक व्लॉगर की तरह एक्टिव लाइफ. यही वजह है कि उनके नए वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और लोग इस अनपेक्षित बदलाव पर तरह–तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
चुनाव हारने के बाद व्लॉगर बने तेज प्रताप
चुनाव हारने के बाद लालू यादव के बेटे इन दिनों सोशल मीडिया पर अलग ही अंदाज में छाए हुए हैं. राजनीतिक मंचों की जगह अब उनका कैमरा, माइक और गांव की मिट्टी वाला सेटअप दिखाई दे रहा है. हाल ही में उन्होंने एक दूध फैक्ट्री का रिव्यू वीडियो डालकर हलचल मचाई थी और अब उनका एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने फार्महाउस पर खुद लिट्टी-चोखा बनाते नजर आ रहे हैं.
देसी अंदाज में पकाई लिट्टी फिर खाते हुए शेयर किया वीडियो
वीडियो में देखा जा सकता है कि वे बिल्कुल देसी अंदाज में जमीन पर बैठे हुए हैं. सामने चूल्हे जैसी व्यवस्था की गई है और गोबर के उपलों को जलाकर उसमें लिट्टी सेकी जा रही है. कैमरा ऑन होते ही वो बड़े मजे में बताते हैं कि असली बिहारी स्वाद ऐसे ही निकलता है. वह तैयार लिट्टी को अंगारों से निकालकर तोड़ते हैं और गर्मा-गर्म खाते दिखाई देते हैं. यह पूरा वीडियो इतनी सहजता और देसी माहौल में शूट किया गया है कि दर्शक देखते ही देखते इसे शेयर करने लगते हैं.
यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट
कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि “चुनाव हारकर भी ये बंदा दिल जीत रहा है.” किसी ने कहा, “राजनीति छोड़कर पूरा टाइम यूट्यूब करो, मजा आ रहा है.” वहीं कुछ यूजर्स ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया और कहा कि चुनाव हारने के बाद कंटेंट क्रिएशन में आना एक नई रणनीति हो सकती है. लेकिन वीडियो की वायरलिटी बताती है कि दर्शकों को उनका देसी अंदाज काफी पसंद आ रहा है. वीडियो को ty_vlog_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.
