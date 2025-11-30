हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: तेजू भैया ने फार्महाउस पर बनाया लिट्टी चोखा, ठेठ देसी अंदाज में लिया जायका- वीडियो वायरल

Video: तेजू भैया ने फार्महाउस पर बनाया लिट्टी चोखा, ठेठ देसी अंदाज में लिया जायका- वीडियो वायरल

चुनाव हारने के बाद लालू यादव के बेटे इन दिनों सोशल मीडिया पर अलग ही अंदाज में छाए हुए हैं. राजनीतिक मंचों की जगह अब उनका कैमरा, माइक और गांव की मिट्टी वाला सेटअप दिखाई दे रहा है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 30 Nov 2025 11:37 AM (IST)
चुनाव हारने के बाद राजनेता आमतौर पर कुछ समय के लिए सार्वजनिक मंचों से दूर रहते हैं, लेकिन लालू यादव के बेटे ने बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाया है. सोशल मीडिया पर उनका नया अंदाज लोगों को खूब चौंका रहा है. एक तरफ राजनीति से ब्रेक, दूसरी तरफ पूरी तरह एक व्लॉगर की तरह एक्टिव लाइफ. यही वजह है कि उनके नए वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और लोग इस अनपेक्षित बदलाव पर तरह–तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

चुनाव हारने के बाद व्लॉगर बने तेज प्रताप

चुनाव हारने के बाद लालू यादव के बेटे इन दिनों सोशल मीडिया पर अलग ही अंदाज में छाए हुए हैं. राजनीतिक मंचों की जगह अब उनका कैमरा, माइक और गांव की मिट्टी वाला सेटअप दिखाई दे रहा है. हाल ही में उन्होंने एक दूध फैक्ट्री का रिव्यू वीडियो डालकर हलचल मचाई थी और अब उनका एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने फार्महाउस पर खुद लिट्टी-चोखा बनाते नजर आ रहे हैं.

 
 
 
 
 
देसी अंदाज में पकाई लिट्टी फिर खाते हुए शेयर किया वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि वे बिल्कुल देसी अंदाज में जमीन पर बैठे हुए हैं. सामने चूल्हे जैसी व्यवस्था की गई है और गोबर के उपलों को जलाकर उसमें लिट्टी सेकी जा रही है. कैमरा ऑन होते ही वो बड़े मजे में बताते हैं कि असली बिहारी स्वाद ऐसे ही निकलता है. वह तैयार लिट्टी को अंगारों से निकालकर तोड़ते हैं और गर्मा-गर्म खाते दिखाई देते हैं. यह पूरा वीडियो इतनी सहजता और देसी माहौल में शूट किया गया है कि दर्शक देखते ही देखते इसे शेयर करने लगते हैं.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि “चुनाव हारकर भी ये बंदा दिल जीत रहा है.” किसी ने कहा, “राजनीति छोड़कर पूरा टाइम यूट्यूब करो, मजा आ रहा है.” वहीं कुछ यूजर्स ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया और कहा कि चुनाव हारने के बाद कंटेंट क्रिएशन में आना एक नई रणनीति हो सकती है. लेकिन वीडियो की वायरलिटी बताती है कि दर्शकों को उनका देसी अंदाज काफी पसंद आ रहा है.  वीडियो को ty_vlog_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Published at : 30 Nov 2025 11:37 AM (IST)
Tej Pratap TRENDING VIRAL VIDEO
