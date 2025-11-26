Funny Viral Video: आपने यह तो सुना ही होगा कि शराब के नशे में इंसान को कुछ भी अच्छा-बुरा समझ नहीं आता है. इस बात को एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने साबित कर दिया है, यहां एक व्यक्ति ने पेट्रोल पंप को डिस्को डांस का मैदान बना दिया है. नशे की हालत में पेट्रोल पंप कर्मचारी ने ऐसी हरकतें की. वीडियो देखने वाले भी हंसने पर मजबूर हो गए.

शख्स ने झूमते हुए गाड़ियों में भरा पेट्रोल

वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति फुल नशे की हालत में नजर आ रहा है. वह सही से खड़ा भी नहीं रह पा रहा है. व्यक्ति को देख सकते हैं कि वह कैसे झूमते हुए गाड़ियों में पेट्रोल भर रहा है तो वहीं कभी ठुमके लगाने शुरू कर देता है. व्यक्ति को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो वह किसी भी समय गिर जाएगा.

अंकल ने अपनी टंकी तो फुल कर ली है।😅



अब सिर्फ ₹100 में बाकी सारी गाड़ियों की टंकी फुल कर देगा।😅 pic.twitter.com/FfAAqdk7P4 — JUBER KHAN (@KhanJuber00) November 26, 2025

वीडियो में देख सकते है कि किसी कार सवार व्यक्ति ने पेट्रोल पंप कर्मचारी की इस हरकत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल होने लगा. वीडियो पर लोगों के ऐसे मजेदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं , जिसे पढ़कर किसी के भी पेट में दर्द होने लगेगा.

अंकल ने अपनी टंकी फुल कर ली- यूजर्स

इस मजेदार वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @KhanJuber00 ने शेयर किया है और साथ ही कैप्शन में लिखा है, "अंकल ने अपनी टंकी तो फुल कर ली है, अब सिर्फ 100 रुपये में बाकी सारी गाड़ियों की टंकी फुल कर देगा."वीडियो पर लगातार लोगों के फनी कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

कुछ लोगों ने कहा कि पेट्रोल पंप के मालिक का तो बड़ा नुकसान हो गया होगा तो वहीं कुछ ने कहा कि अंकल अपना और गाड़ी दोनों का ध्यान दे रहे हैं वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा कि मुझे तो अंकल की ही टंकी फुल लग रही है. इस तरह के कई कमेंट्स वीडियो पर लगातार देखने को मिल रहे हैं.