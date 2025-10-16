Social Media Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक बच्ची एक कौवे को अपने हाथ से खाना खिलाते हुए नजर आ रही है. बच्ची कितने प्यार से कौवे को खाना खिला रही है. कौवा भी बड़े प्यार से बच्ची के हाथ से खाना खा रहा है. इस वीडियो पर लोगों के बड़े ही मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

दोनों के बीच नजर आई गहरी दोस्ती

वीडियो में देखा सकते हैं कि एक छोटी से बच्ची एक कौवे को अपने हाथ से खाना खिला रही है. कौवा बच्ची के हाथ पर बैठा हुआ है. बच्ची के हाथ में एक स्टील की प्लेट है, जिसमें कौवे के लिए खाना रखा हुआ है. बच्ची धीरे-धीर कौवे के मुंह में खाना डाल रही है और कौवा भी बड़े ही आराम से बच्ची के हाथ से खाना खा रहा है. वीडियो को देख ऐसा लग रहा है कि बच्ची किसी छोटे से बच्चे को अपने हाथ से खाना खिला रही हो. दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती नजर आ रही है.

वीडियो पर सामने आए लोगों के रिएक्शन

वीडियो में साफ देख सकते हैं कि बच्ची कौवे को खाना खिलाते हुए कितनी खुश नजर आ रही है और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है. कौवा भी बिना किसी डर के बच्ची के हाथ से खाना खा रहा है. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है.

वीडियो पर एक यूजर ने लिखा की वीडियो हमें याद दिलाता है कि दया और संवेदनशीलता हर उम्र में सीखी जा सकती है और वहीं दूसरे ने कहा कि बच्ची की इस हरकत ने मेरा पूरा दिना बना दिया. वीडियो लोगों को काफी पसंद आया है.