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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना

80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग जो 80 साल के हैं एयरपोर्ट के कॉरिडोर में चलते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान एयरपोर्ट पर खड़ा बड़ा सा प्लेन कैमरे में साफ नजर आ रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Sep 2026 12:29 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 साल बताई जा रही है अपनी आंखों से पहली बार हवाई जहाज को करीब से देखते हैं. वीडियो उनके बेटे ने शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि एक सपना था जो 80 साल बाद जाकर पूरा हुआ है. अब इस वीडियो को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और अपने पिता को याद करते हुए आंसू बहा रहे हैं. वीडियो को कई हजार लोगों ने देखा है और बेटे की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

80 साल में पहली बार देखा हवाई जहाज

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग जो 80 साल के हैं एयरपोर्ट के कॉरिडोर में चलते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान एयरपोर्ट पर खड़ा बड़ा सा प्लेन कैमरे में साफ नजर आ रहा है. जैसे ही बुजुर्ग की नजर हवाई जहाज पर पड़ती है उनकी नजरें मानों उसी नजारे को देखने के लिए थम जाती हैं. आंखों में वो उम्मीद साफ दिखाई दे रही है जो कभी सपना हुआ करती थी और आज सच होने जा रही है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बुजुर्ग की उम्र 80 साल है और वो पहली बार हवाई जहाज देख रहे हैं.

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इससे पहले समुद्र वाला वीडियो हुआ था वायरल

इससे पहले भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग ने पहली बार समुद्र को देखा था और उसे झुककर न केवल प्रणाम किया था बल्कि उसकी रेत को उठाकर माथे से भी लगाया था. ऐसे में अब हवाई जहाज वाला यह भावुक वीडियो यूजर्स को उसी पल की याद दिला रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 

यूजर्स हुए इमोशनल, बोले पिता की याद आ गई

वीडियो को bhukkhad_musafir नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दादा जी को देखकर हमें बहुत खुशी होती है. एक और यूजर ने लिखा...भगवान इन चाचा को लंबा जीवन दे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आज मुझे अपने पिता की याद आ गई.

यह भी पढ़ें: गणपति पंडाल में फुटबॉल खेलने पहुंचा हाथी, दागे दनादन गोल; देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 12:29 PM (IST)
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