सोशल मीडिया पर आपने कई तरह के डांस देखे होंगे जो वायरल होते रहते हैं. कभी कोई दूल्हा नाचता है कभी कोई भाभी आकर इंटरनेट को गरजा जाती हैं तो कभी दुल्हन के ठुमके लोगों का दिन बना जाते हैं. लेकिन आज जो वीडियो आप देखेंगे उसे देखकर आपका दिन, रात, दोपहर, शाम और महीना सब बन जाएगा. इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बूढ़ी दादी डीजे फ्लोर पर डांस कर रही है. डांस करते हुए दादी जो स्टेप करती है उसे देखकर पूरा सोशल मीडिया हिल गया है.

डीजे पर डांस करते हुए दादी ने मारा फ्लिप

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में करीब 70-75 साल की दादी डीजे फ्लोर पर ऐसा डांस कर रही है जिसे देखकर जवान लोग भी शरमा जाएंगे और बॉलीवुड के स्टंटमैन पानी भरने लगेंगे. वीडियो में दिख रहा है कि दादी डीजे फ्लोर पर डांस कर रही हैं और पूरी मजमा खड़ा होकर उनका हौसला बढ़ा रहा है. तभी दादी डांस करते हुए अचानक फ्लिप मारती हैं और फिर से अपने उसी अंदाज में डांस करना शुरू कर देती हैं. दादी का फ्लिप देखकर वहां खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और आंखें फटी रह जाती हैं. साड़ी पहने दादी एक तो डांस कर रही हैं ऊपर से इस उम्र में फ्लिप भी मार रही हैं जो कि वाकई में देखने लायक है.

Dadi ki age nahi, unke killer dance aur flip dekh bhai 😭 pic.twitter.com/VflSaI8vmX — Vishal (@VishalMalvi_) November 25, 2025

देखता रह गया इंटरनेट

वीडियो को @VishalMalvi_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाइब के चक्कर में दादी ने फ्लिप मार डाला. एक और यूजर ने लिखा...दादी ने फिर से साबित कर दिया कि उम्र केवल एक नंबर है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दादी अपनी जवानी में कैसी रही होंगी अगर अभी ये हाल हैं तो.

