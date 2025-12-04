West Bengal: दुकान से चोरी हो गया ताला तो FIR दर्ज कराने पहुंचा शख्स, कहानी सुन हैरान हुई पुलिस

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के सिउड़ी शहर में एक अनोखा मामला सामने आया है. एक साधारण सा दिखने वाला पीतल का ताला चोरी हो गया, लेकिन उसके मालिक कुतुबुद्दीन मिर्धा के लिए यह ताला बेहद कीमती था. ताले की चोरी के बाद वह टूट गए और आखिरकार पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे. पुलिस भी इस अजीब और भावनात्मक शिकायत को सुनकर हैरान है. मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

पिता की यादों से जुड़ा था ताला

कुतुबुद्दीन के मुताबिक उनका चोरी हुआ ताला सिर्फ पीतल का बना सामान नहीं, बल्कि उनके दिवंगत पिता यूसुफ मिर्धा की आखिरी निशानी है. करीब पचास साल पहले उनके पिता ने इसे बनवाया था. साल 1969 में यूसुफ मिर्धा ने सिउड़ी के टिनबाजार में ममताज बीड़ी स्टोर नाम से एक दुकान खोली थी. कुछ साल बाद वे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ गए, जो तालों के लिए प्रसिद्ध है. वहां उन्होंने एक कारीगर से दुकान के लिए तीन खास पीतल के ताले बनवाए.

इन तालों पर दुकान का नाम और पता खुदवाया गया. एक ताला करीब 800 ग्राम पीतल से बना था. उस समय इसकी कीमत 85 रुपये 75 पैसे थी, जो उस दौर में एक बड़ी रकम मानी जाती थी. दुकान का नाम और काम भले बदल गया हो, लेकिन कुतुबुद्दीन ने आज तक इन तीन तालों को नहीं बदला. उनके अनुसार इन तालों में ही उनकी बचपन की यादें, पिता का संघर्ष और दुकान की सुरक्षा की कहानी छिपी है. इन्हें वे अपनी भावनाओं और परिवार की धरोहर का प्रतीक मानते हैं.

सीसीटीवी जांच जारी, ताला वापस मिलने की उम्मीद

कुछ दिन पहले दुकान के सामने लगे तीन तालों में से एक अचानक चोरी हो गया. जब कुतुबुद्दीन दुकान खोलने पहुंचे, तो एक ताला गायब देखकर परेशान हो गए. ताला चोरी होने की बात सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि अपनों की याद खोने जैसा दर्द थी.

काफी खोजबीन के बाद जब ताला नहीं मिला तो उन्होंने सिउड़ी थाने में शिकायत की. पुलिस अधिकारियों ने इसे बेहद अनोखा और संवेदनशील मामला बताया. उन्होंने कहा कि ताला भले छोटा हो, लेकिन शिकायतकर्ता के लिए यह अमूल्य है, इसलिए इसकी जांच गंभीरता से की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और इलाके में पूछताछ भी की जा रही है. कुतुबुद्दीन उम्मीद कर रहे हैं कि उनका यह भावनाओं से जुड़ा ताला जल्द वापस मिल जाएगा.