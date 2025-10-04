हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये है नन्हा तेंदुलकर? 3 साल के बच्चे का स्ट्रेट ड्राइव देखकर हैरान रह जाएंगे आप- वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर आपको क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की याद आ जाएगी. वायरल हो रहे इस वीडियो में यह बच्चा हाथ में बल्ला लेकर शॉट खेलता दिखाई दे रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 04 Oct 2025 04:45 PM (IST)
सचिन तेंदुलकर का नाम जब भी आता है तो जहन में कुछ आए या ना आए लेकिन स्ट्रेट ड्राइव तो आती ही आती है. क्रिकेट को एक नया आयाम देने वाले सचिन भले ही रिटायर हो गए हों लेकिन उनके किए और कहे पर चलकर आजकल तीन-तीन साल के बच्चे भी उनकी ही तरह बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं. हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक तीन साल का बच्चा ऐसा स्ट्रेट ड्राइव खेल रहा है जिसे देखकर क्रिकेट के सूरमा भी शरमा जाएंगे. वीडियो देखने के बाद आपको भी हैरानी होगी और आप भी दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे.

सचिन तेंदुलकर की तरह स्ट्रेट ड्राइवर खेलता दिखा तीन साल का बच्चा!

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर आपको क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की याद आ जाएगी. वायरल हो रहे इस वीडियो में यह बच्चा हाथ में बल्ला लेकर इस तरह से शॉट खेलता दिखाई दे रहा है जैसे कोई महान प्लेयर सधे हुए तरीके से खेलता हो.इस तीन साल के बच्चे का स्ट्रेट  ड्राइव तो लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि लोग इसकी तुलना सीधे क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by cricket king Debark (@cricketkingdebark)

वीडियो में साफ दिखता है कि बच्चा आने वाली बोल को हर दिशा में एक दम परफेक्शन के साथ खेलता है. कोई भी बॉल उससे मिस नहीं होती और वो जिधर चाहता है बॉल को पहुंचा देता है. इतनी सी उम्र में इस तरह का टैलेंट अद्भुत है और हर कोई ऐसा कर भी नहीं पाता है. वीडियो देखकर लोग बोल रहे हैं कि सही कोचिंग अगर मिल जाए तो देश को जल्द ही दूसरा सचिन तेंदुलकर मिल सकता है.

यूजर्स बोले, सही दिशा और कोचिंग की जरूरत

वीडियो को cricketkingdebark नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये जरूर एक दिन पाकिस्तान को धोता हुआ दिखाई देगा. एक और यूजर ने लिखा....इस बच्चे को जल्द से जल्द ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस बच्चे की प्रतिभा को जाया नहीं जाने दें, इसे सही दिशा और कोचिंग दिलाएं तो ये महान बल्लेबाज बन सकता है.

Published at : 04 Oct 2025 04:45 PM (IST)
