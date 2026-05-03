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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएक रुपये किलो आलू और 7 रुपये किलो चीनी, 1989 के राशन बिल ने लोगों को चौंकाया, यूजर्स बोले, कहां गए वो दिन

एक रुपये किलो आलू और 7 रुपये किलो चीनी, 1989 के राशन बिल ने लोगों को चौंकाया, यूजर्स बोले, कहां गए वो दिन

वायरल हो रही इस डायरी में साल 1989 के आसपास का घरेलू खर्च लिखा हुआ है. सबसे ज्यादा चर्चा चीनी की कीमत को लेकर हो रही है, जहां करीब 60 किलो चीनी महज 420 रुपये में खरीदी गई थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 03 May 2026 08:13 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी पुरानी डायरी की चर्चा हो रही है जिसने लोगों को सीधे अतीत में पहुंचा दिया है. यह डायरी शख्स के दादा जी के वक्त की है जिसमें उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए राशन मंगवाया था. आज जहां बाजार में कदम रखते ही जेब हल्की होने लगती है, वहीं इस डायरी के पन्ने बताते हैं कि कभी एक रुपये की भी कीमत होती थी.लोग इस डायरी को देखकर हैरान हैं और सोच रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा भी समय था.

पुराने हिसाब ने उड़ाए होश

वायरल हो रही इस डायरी में साल 1989 के आसपास का घरेलू खर्च लिखा हुआ है. सबसे ज्यादा चर्चा चीनी की कीमत को लेकर हो रही है, जहां करीब 60 किलो चीनी महज 420 रुपये में खरीदी गई थी. आज के समय में इतनी चीनी लेने के लिए हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं.यह आंकड़ा ही बताने के लिए काफी है कि बीते कुछ दशकों में महंगाई किस रफ्तार से बढ़ी है. ये सारा बिल पिंकू और रिंकू नाम के दो सगे भाइयों के बर्थडे सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ है. जिनकी पार्टी में दादा जी ने ये सारा खर्चा किया था.

 
 
 
 
 
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आलू और मसालों की कीमत ने चौंकाया

डायरी में सिर्फ चीनी ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की दूसरी चीजों के दाम भी दर्ज हैं जो लोगों को हैरान कर रहे हैं. करीब 32 किलो आलू सिर्फ 32 रुपये में खरीदे गए थे, यानी एक रुपये किलो. आज के समय में इतने पैसे में तो एक छोटा सा स्नैक भी नहीं आता. हल्दी, नमक और दूसरे मसाले भी बेहद कम कीमत पर मिल जाते थे, जिससे साफ है कि उस दौर में घर चलाना कहीं ज्यादा आसान था.

यह भी पढ़ें: Viral Video: स्पीड ब्रेकर पर दीदी की हाई जंप... स्कूटी सवार लड़की हवा में उछली, फिर... देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया रिएक्शन

इस डायरी को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कोई कह रहा है “वो भी क्या दिन थे” तो कोई लिख रहा है “आज की कमाई उस दौर में होती तो राजा होते”. कई यूजर्स इसे महंगाई का आईना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि समय के साथ चीजें कितनी बदल गई हैं. यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और लोगों को पुराने दिनों की याद दिला रही है.

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Published at : 03 May 2026 08:13 PM (IST)
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