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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकड़ी चावल से मजाक नहीं मित्तर, हेल्दी खाने को बना दिया हार्ट अटैक की खुराक

कड़ी चावल से मजाक नहीं मित्तर, हेल्दी खाने को बना दिया हार्ट अटैक की खुराक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक रेहड़ी वाला कढ़ी चावल बेचता दिखाई दे रहा है लेकिन वो एक कढ़ी चावल की प्लेट में 100 ग्राम के बटर की टिकिया डाल रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Sep 2026 05:48 PM (IST)
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कढ़ी चावल एक ऐसा खाना है जिसे शायद ही कोई नापसंद करता हो. किसी को हेल्दी, स्वादिष्ट और लाइट खाना खाना हो तो वह दाल चावल या फिर कढ़ी चावल को ही तवज्जो देता है. लेकिन सोशल मीडिया पर हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने कढ़ी चावल लवर्स के दिलों को तोड़ दिया है. इस नजारे ने हेल्दी खाना खाने वाले लोगों के दिमाग का ऐसा फालूदा किया है कि लोग अब इसके गम से बाहर निकलते दिखाई नहीं दे रहे हैं. वीडियो देखकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे.

कढ़ी चावल में डाल दी 100 ग्राम बटर की टिकिया

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक रेहड़ी वाला कढ़ी चावल बेचता दिखाई दे रहा है लेकिन वो एक कढ़ी चावल की प्लेट में 100 ग्राम के बटर की टिकिया डाल रहा है जिसके बाद कढ़ी चावल हेल्दी होने की जगह हार्ट अटैक की खुराक बन गया है. जी हां, हेल्दी और स्वाद वाला खाना खाने के लिए कढ़ी चावल के शौकीनों की सुबह से ही कई सारी दुकानों पर लाइन लग जाती है. इस प्लेट में उबले हुए बासमती चावल और पकोड़े वाली कढ़ी डाली जाती है. स्वाद बढ़ाने के लिए लोग इस पर हरी चटनी और कच्चे प्याज भी डाल देते हैं लेकिन इस रेहड़ी वाले ने तो हद ही कर दी.

इतने सस्ते प्राइस में इतना सारा बटर देख लोगों को हो रहा शक

वीडियो में दिख रहा है कि रेहड़ी वाला पहले प्लेट में चावल लेता है और फिर उस पर एक 100 ग्राम की बटर की टिकिया रख देता है जैसा कि वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है. इसके बाद वो इस टिकिया के ऊपर पकोड़े वाली कढ़ी डालता है और ग्राहकों को सर्व कर देता है. इतना बटर आने के बाद लोग अब तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि सस्ते प्राइस में यह बटर असली तो नहीं हो सकता. ऐसे में जो इसे खाएगा उसके दिल की नसें अचानक नहीं लेकिन एक दिन ब्लॉक होना तय है.

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यूजर्स बोले, यह तो हार्ट अटैक की खुराक बना दी है

वीडियो को @sachya2002 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लोग कुछ भी बना रहे हैं भाई. एक और यूजर ने लिखा...अगर ये प्लेट 50-100 के बीच में है तो यह पक्का नकली बटर डाल रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे अगर रोज खाया तो हार्ट अटैक पक्का है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 05:48 PM (IST)
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