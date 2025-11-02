हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: चलती ट्रेन में वॉशबेसिन से निकला 10 फीट लंबा अजगर, देखकर लोगों के छूटे पसीने, वीडियो वायरल

Video: चलती ट्रेन में वॉशबेसिन से निकला 10 फीट लंबा अजगर, देखकर लोगों के छूटे पसीने, वीडियो वायरल

Tamil Nadu Viral Video: मदुरै से चेन्नई जा रही ट्रेन नंबर 12635 में वॉशबेसिन से करीब 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया. यात्रियों ने तुरंत सूचना दी, जिसके बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 02 Nov 2025 11:35 AM (IST)
Madurai News: ट्रेन में सफर करते समय लोग आमतौर पर अपने आस-पास सिर्फ यात्री, टीटीई या चाय-नाश्ता बेचने वाले देखते हैं. सोचिए, अगर अचानक वॉशबेसिन के नीचे से कोई 10 फीट लंबा अजगर निकल आए तो क्या होगा. इसी तरह का रोमांचक और डराने वाला मामला तमिलनाडु में सामने आया, जिसने यात्रियों की धड़कनें बढ़ा दीं.

अजगर को देखकर ट्रेन में मची अफरा-तफरी

यह घटना मदुरै से चेन्नई जा रही ट्रेन नंबर 12635 पांडियन एक्सप्रेस में हुई. ट्रेन अपने निर्धारित रास्ते पर चल रही थी और यात्री आराम से सफर कर रहे थे. तभी एक यात्री वॉशबेसिन के पास पानी लेने गया. जैसे ही उसने नजर नीचे डाली, वह सहम गया, क्योंकि वहां से एक विशाल अजगर धीरे-धीरे बाहर निकल रहा था.

 
 
 
 
 
पहले तो यात्री को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. लेकिन जब सांप का पूरा शरीर दिखाई देने लगा, तो उसने तुरंत शोर मचाया. देखते ही देखते कोच में अफरा-तफरी मच गई. कई यात्री डर के मारे अपनी सीटों से उठकर बाहर की ओर जाने लगे. बच्चों और महिलाओं को देखकर तो हालत और भी खराब हो गई.

प्रशासन ने जांच के आदेश दिए

सूचना मिलते ही ट्रेन स्टाफ तुरंत हरकत में आया. गार्ड और टीटीई ने यात्रियों को शांत रहने के लिए कहा. ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोका गया और वन विभाग के कर्मचारियों तथा रेलवे स्टाफ को मौके पर बुलाया गया. कुछ ही देर में टीम ने सावधानी से अजगर को पकड़ लिया और बाद में उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया.

यात्रियों का कहना था कि अजगर को देखकर कुछ देर तक किसी की भी सांसें रुक-सी गई थीं. हालांकि, गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई और सांप ने भी किसी पर हमला नहीं किया. इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा बड़ा सांप ट्रेन में कैसे घुसा. फिलहाल इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

Published at : 02 Nov 2025 11:35 AM (IST)
Tamil Nadu News Madurai News VIRAL VIDEO
