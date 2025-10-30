पुराने से पुराना वीडियो भी दिखेगा हाई-क्वालिटी में, यूट्यूब का यह फीचर मजा दे देगा
YouTube पर अब पुराने से पुराना वीडियो भी हाई क्वालिटी में नजर आएगा. कंपनी एक नया अपस्केलिंग टूल ला रही है, जो कम रेजॉल्यूशन वाले वीडियो की क्वालिटी को भी HD जैसा बना देगा.
YouTube पर अब पुराने से पुराना वीडियो भी हाई क्वालिटी में दिखेगा. इसके लिए एक नया फीचर आ रहा है. कुछ लोगों का मानना है कि यह प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फीचर होने जा रहा है. अब यूट्यूब नया AI पावर्ड अपस्केलिंग टूल लेकर आ रही है, जो किसी भी वीडियो को एकदम हाई-क्वालिटी वाला बना देगा. चाहे वह वीडियो कितना पुराना हो या फिर कितने ही कम रेजॉल्यूशन पर अपलोड हुआ हो. इस फीचर को सुपर रेजॉल्यूशन नाम दिया गया है और क्रिएटर चाहें तो इससे ऑप्ट-आउट भी कर सकेंगे.
कैसे काम करेगा फीचर?
AI में हो रहे विकास के कारण अब यह संभव हो गया है कि किसी भी पुराने और कम क्वालिटी वाले वीडियो की क्वालिटी को अपस्केल किया जा सकता है. इसके लिए खास तौर पर मॉडल को डिजाइन किया जाता है, जो पैटर्न रिकग्नेशन एल्गोरिद्म का यूज कर इमेज और वीडियो की डिटेल्स को इन्हैंस कर सकता है.
सारे वीडियो की क्वालिटी होगी बेहतर
यह फीचर आने के बाद यूट्यूब पर मौजूद सारे वीडियो को अपस्केल किया जा सकता है, जिससे वो ज्यादा शार्प और डिटेल्ड नजर आएंगे. इसका सबसे ज्यादा असर टीवी जैसी बड़ी स्क्रीन पर नजर आएगा. यूजर्स भी यह देख सकेंगे कि कोई वीडियो अपस्केल्ड रेजॉल्यूशन पर चल रहा है या नहीं. उनके पास भी ऑरिजनली अपलोडेड रेजॉल्यूशन पर देख सकेंगे. अभी इस फीचर को 1080p से कम रेजॉल्यूशन पर अपलोड हुए वीडियो के लिए रोल आउट किया जा रहा है. आगे चलकर HD वीडियोज को भी अपस्केल करने का ऑप्शन आ जाएगा.
17 नवंबर से बदलेंगे वीडियो के नियम
YouTube पर गैंबलिंग और वाइलेंट गेमिंग से जुड़े कंटेट के नियम कड़े होने जा रहे हैं. गूगल के मालिकाना हक वाले प्लेटफॉर्म ने कहा है कि 17 नवंबर से वह NFTs जैसी डिजिटल गुड्स के साथ गैंबलिंग वाले वीडियो को रेस्ट्रिक्ट करेगा और केसिनो स्टाइल या वाइलेंट गेमिंग वाले कंटेट पर एज लिमिट अप्लाई करेगा.
