OnePlus 15 India Launch: वनप्लस ने भारत में अपने अपकमिंग स्मार्टफोन वनप्लस 15 की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. इसी हफ्ते यह चीन में लॉन्च हो चुका है और 13 नवंबर को भारत में दस्तक देगा. कंपनी ने दावा किया है कि यह फोन शानदार स्पीड और बेहतर पर्सनलाइज्ड इंटेलीजेंस ऑफर करेगा. इस फोन को तीन अलग-अलग कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा. आइए फोन के सारे फीचर्स के बारे में डिटेल से जान लेते हैं.

OnePlus 15 के फीचर्स

चीन में इस फोन को 6.78 इंच के 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है, जो 65Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. वनप्लस के किसी फोन में पहली बार ऐसा रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिला है. यह क्वालकॉम के ऑक्टा-कोर 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ है, जिसे Adreno 840 GPU से पेयर किया गया है. इस फोन 16GB LPDDR5X रैम और 1TB ऑनबोर्ड स्टोरेज से लैस है. यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 पर रन करेगा. गेमिंग आदि के दौरान हीट को रोकने के लिए फोन में ग्लेशियर कूलिंग सिस्टम और वेपर चैंबर दिया गया है.

कैमरा और बैटरी

फोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50MP का टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है. रियर कैमरा 30 fps पर 8K वीडियो शूट कर सकता है. फ्रंट की बात करें तो वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए इसमें 32MP लेंस लगा हुआ है. यह फोन 7,300mAh की बैटरी के साथ आएगा, जो 120W की सुपर फ्लैश चार्ज वायर्ड चार्जिंग और 50W की वायरलेस फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करेगा.

कीमत और कंपीटिशन

चीन में इस फोन के बेस 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत लगभग 50,000 रुपये से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 61,000 रुपये तक जाती है. भारत में भी OnePlus 15 को लगभग इसी कीमत पर उतारा जा सकता है. भारत में वनप्लस के नए फोन को Xiaomi 15 से टक्कर मिलेगी. Xiaomi 15 में भी Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है. शाओमी के इस फोन के रियर में (50 MP + 50 MP + 50 MP) का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. भारत में इसकी कीमत 64,999 रुपये है.

