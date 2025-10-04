विडियो के करोड़ों रुपए देता है YouTube, जानिए खुद किन चीजों से कमाता है पैसे

How YouTube Earns Money: आज के डिजिटल दौर में YouTube सिर्फ मनोरंजन और जानकारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि यह अरबों डॉलर का बिज़नेस भी बन चुका है. यहां हर दिन लाखों वीडियो अपलोड होते हैं और अरबों व्यूज आते हैं. यही वजह है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर YouTube खुद इतना पैसा कहां से कमाता है? जब यूट्यूबर्स वीडियो बनाकर करोड़ों कमा सकते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के कमाई के पीछे कितने बड़े राज छिपे हैं यह जानना बेहद दिलचस्प है.

विज्ञापनों से सबसे ज्यादा कमाई

YouTube की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है विज्ञापन (Advertisements). जब आप किसी वीडियो को देखते हैं तो उसके बीच-बीच में या शुरुआत और अंत में जो ऐड्स दिखाई देते हैं वे दरअसल गूगल ऐडसेंस के जरिए आते हैं. कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए YouTube को पैसे देती हैं और YouTube उन ऐड्स को लाखों-करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाता है. यही विज्ञापन मॉडल YouTube की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा है.

YouTube Premium से आय

यूट्यूब ने उन दर्शकों के लिए YouTube Premium सर्विस शुरू की है जो बिना विज्ञापन के वीडियो देखना चाहते हैं. इस सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़र्स हर महीने एक तय शुल्क देते हैं. इससे न केवल दर्शकों को ऐड-फ्री अनुभव मिलता है बल्कि YouTube को एक मजबूत रेगुलर इनकम सोर्स भी मिलता है. इसके अलावा प्रीमियम यूज़र्स को बैकग्राउंड प्ले और एक्सक्लूसिव कंटेंट जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

सुपर चैट और सुपर थैंक्स

लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले यूट्यूबर्स के लिए YouTube ने Super Chat और Super Thanks जैसी सुविधाएं दी हैं. दर्शक जब लाइव वीडियो देखते हैं तो वे इन फीचर्स के जरिए पैसे भेज सकते हैं. इसका एक हिस्सा यूट्यूबर को जाता है लेकिन एक अच्छी खासी रकम YouTube के पास भी रहती है. यह भी उसकी कमाई का अहम जरिया है.

मेंबरशिप और चैनल जॉइन फीचर

आजकल कई यूट्यूबर्स अपने चैनल पर Membership Program या Join Button ऑफर करते हैं. इसमें दर्शक हर महीने एक फीस देकर चैनल के एक्सक्लूसिव कंटेंट, बैज और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. इस फीचर से भी YouTube का एक बड़ा हिस्सा जाता है जो उसकी आय बढ़ाता है.

ब्रांड पार्टनरशिप और मर्चेंडाइजिंग

YouTube क्रिएटर्स और ब्रांड्स को जोड़ने का काम भी करता है. जब कोई बड़ा ब्रांड किसी यूट्यूबर से प्रमोशन करवाता है तो इसमें भी यूट्यूब की अप्रत्यक्ष कमाई होती है. इसके अलावा YouTube Merch Shelf फीचर के जरिए क्रिएटर्स अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं और इससे होने वाली आय में YouTube को भी हिस्सेदारी मिलती है.

