YouTube पर 15000 व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं, आंकड़े जान रह जाएंगे हैरान

YouTube पर 15000 व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं, आंकड़े जान रह जाएंगे हैरान

YouTube: आज के समय में YouTube सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया भी बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 09:54 AM (IST)
YouTube: आज के समय में YouTube सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया भी बन चुका है.

आज के समय में YouTube सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया भी बन चुका है. बहुत से लोग वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें लाखों रुपये की कमाई हो. लेकिन असली सवाल यह है कि 15,000 व्यूज पर यूट्यूब कितने पैसे देता है? यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

YouTube पर कमाई सिर्फ व्यूज की गिनती पर निर्भर नहीं करती बल्कि कई चीजों पर आधारित होती है. इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है CPM (Cost Per Mille) यानी हज़ार व्यूज पर विज्ञापनदाता कितना पैसा दे रहा है. अलग-अलग देशों और अलग-अलग कैटेगरी के वीडियो में CPM अलग होता है. उदाहरण के तौर पर अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों में CPM भारत की तुलना में कहीं ज्यादा होता है.
YouTube पर कमाई सिर्फ व्यूज की गिनती पर निर्भर नहीं करती बल्कि कई चीजों पर आधारित होती है. इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है CPM (Cost Per Mille) यानी हज़ार व्यूज पर विज्ञापनदाता कितना पैसा दे रहा है. अलग-अलग देशों और अलग-अलग कैटेगरी के वीडियो में CPM अलग होता है. उदाहरण के तौर पर अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों में CPM भारत की तुलना में कहीं ज्यादा होता है.
दूसरा बड़ा कारक है निच (Niche) यानी आपका कंटेंट किस विषय पर है. टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में विज्ञापन महंगे बिकते हैं इसलिए वहां कमाई ज्यादा होती है. वहीं म्यूजिक या एंटरटेनमेंट वीडियो का CPM अक्सर कम रहता है.
दूसरा बड़ा कारक है निच (Niche) यानी आपका कंटेंट किस विषय पर है. टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में विज्ञापन महंगे बिकते हैं इसलिए वहां कमाई ज्यादा होती है. वहीं म्यूजिक या एंटरटेनमेंट वीडियो का CPM अक्सर कम रहता है.
अगर भारतीय दर्शकों की बात करें तो भारत में CPM आमतौर पर 20 रुपये से 150 रुपये के बीच रहता है. इसका मतलब है कि 1,000 व्यूज पर यूट्यूबर को लगभग 20 रुपये से 150 रुपये तक मिल सकते हैं. इस हिसाब से अगर किसी वीडियो पर 15,000 व्यूज आते हैं तो उसकी कमाई 300 से 2,250 रुपये तक हो सकती है.
अगर भारतीय दर्शकों की बात करें तो भारत में CPM आमतौर पर 20 रुपये से 150 रुपये के बीच रहता है. इसका मतलब है कि 1,000 व्यूज पर यूट्यूबर को लगभग 20 रुपये से 150 रुपये तक मिल सकते हैं. इस हिसाब से अगर किसी वीडियो पर 15,000 व्यूज आते हैं तो उसकी कमाई 300 से 2,250 रुपये तक हो सकती है.
हालांकि यह सिर्फ अनुमानित आंकड़ा है. अगर वीडियो किसी हाई-पेइंग निच जैसे फाइनेंस, बिज़नेस या टेक्नोलॉजी से जुड़ा है और दर्शक प्रीमियम लोकेशन वाले हैं तो कमाई इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है. वहीं अगर व्यूज कम विज्ञापन वाले या एंटरटेनमेंट निच के हैं तो कमाई बेहद कम होगी.
हालांकि यह सिर्फ अनुमानित आंकड़ा है. अगर वीडियो किसी हाई-पेइंग निच जैसे फाइनेंस, बिज़नेस या टेक्नोलॉजी से जुड़ा है और दर्शक प्रीमियम लोकेशन वाले हैं तो कमाई इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है. वहीं अगर व्यूज कम विज्ञापन वाले या एंटरटेनमेंट निच के हैं तो कमाई बेहद कम होगी.
यह भी समझना जरूरी है कि यूट्यूब से कमाई का बड़ा हिस्सा Google AdSense से आता है लेकिन यह अकेला स्रोत नहीं है. स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन से भी क्रिएटर्स अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं. अक्सर देखा गया है कि व्यूज कम होने के बावजूद अच्छे ब्रांड डील मिलने पर यूट्यूबर लाखों रुपये कमा लेते हैं.
यह भी समझना जरूरी है कि यूट्यूब से कमाई का बड़ा हिस्सा Google AdSense से आता है लेकिन यह अकेला स्रोत नहीं है. स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन से भी क्रिएटर्स अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं. अक्सर देखा गया है कि व्यूज कम होने के बावजूद अच्छे ब्रांड डील मिलने पर यूट्यूबर लाखों रुपये कमा लेते हैं.
यूट्यूब पर 15,000 व्यूज से मिलने वाली कमाई कोई तय रकम नहीं है. यह आपके कंटेंट, दर्शकों की लोकेशन और विज्ञापन दरों पर निर्भर करती है. जहां कुछ लोगों को इस पर कुछ सौ रुपये ही मिलते हैं वहीं सही निच और अच्छे व्यूअरशिप के साथ यही कमाई हजारों तक पहुंच सकती है.
यूट्यूब पर 15,000 व्यूज से मिलने वाली कमाई कोई तय रकम नहीं है. यह आपके कंटेंट, दर्शकों की लोकेशन और विज्ञापन दरों पर निर्भर करती है. जहां कुछ लोगों को इस पर कुछ सौ रुपये ही मिलते हैं वहीं सही निच और अच्छे व्यूअरशिप के साथ यही कमाई हजारों तक पहुंच सकती है.
Published at : 03 Oct 2025 09:27 AM (IST)
Embed widget