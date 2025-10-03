YouTube पर 15000 व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं, आंकड़े जान रह जाएंगे हैरान

YouTube पर कमाई सिर्फ व्यूज की गिनती पर निर्भर नहीं करती बल्कि कई चीजों पर आधारित होती है. इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है CPM (Cost Per Mille) यानी हज़ार व्यूज पर विज्ञापनदाता कितना पैसा दे रहा है. अलग-अलग देशों और अलग-अलग कैटेगरी के वीडियो में CPM अलग होता है. उदाहरण के तौर पर अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों में CPM भारत की तुलना में कहीं ज्यादा होता है.