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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीटू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं रहा सेफ! नए टूल ने बढ़ाई चिंता

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं रहा सेफ! नए टूल ने बढ़ाई चिंता

Two-Factor Authentication: टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब एक नए टूल की मदद से हैकर इसे बाईपास कर रहे हैं. इससे नई साइबर सिक्योरिटी चिंताएं पैदा हो गई हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 10 Aug 2026 09:25 AM (IST)
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  • पासकी बिना पासवर्ड लॉगिन से अकाउंट को सुरक्षित रखती है।

Two-Factor Authentication: ऑनलाइन थ्रेट से बचाने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को काफी अहम माना जाता है. जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए दो अलग-अलग फैक्टर की जरूरत होती है. 2FA इनेबल होने पर कोई सिर्फ पासवर्ड या पिन के जरिए अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता. इसमें वेरिफिकेशन के लिए एक और स्टेप की जरूरत पड़ती है. यानी जब आप किसी प्लेटफॉर्म को एक्सेस करेंगे तो पासवर्ड डालने के बाद फोन नंबर या ईमेल पर आए कोड को डालने के लिए भी कहा जा सकता है. कई मामलों में यह फिंगरप्रिंट या फेशियल स्कैन भी हो सकता है. पासवर्ड का अंदाजा लगाना आसान है, लेकिन SMS या ईमेल के जरिए आए कोड को जान पाना हैकर्स के लिए मुश्किल होता है. अब तक माना जाता है कि 2FA ऑनलाइन सेफ्टी के लिए एकदम दुरुस्त सिस्टम है, लेकिन अब हैकर्स ने इससे भी पार पाने का तरीका सीख लिया है.
टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं रहा सेफ! नए टूल ने बढ़ाई चिंता

इस टूल ने बढ़ाया खतरा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैकर्स Evilginx नाम के एक टूल का यूज कर 2FA को बाईपास कर सकते हैं. Evilginx एक मैन-इन-द-मिडल फिशिंग फ्रेमवर्क है, जो 2FA को बाईपास कर सकता है. यह यूजर और रियल लॉग-इन पेज के बीच एक रिवर्स प्रॉक्सी के तौर पर काम करता है और क्रेडेंशियल्स के साथ-साथ रियल टाइम में एक्टिव सेशन कूकीज भी चुरा सकता है. असल में Evilginx एक ओपन-सोर्स साइबर सिक्योरिटी टूल है, जिसे मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम में खामियों का पता लगाने के लिए फिशिग सिमुलेशन अटैक रन करने के लिए डिजाइन किया गया है. अब चूंकि यह ओपन-सोर्स सिस्टम है, हैकर्स ने इसे मॉडिफाई कर अवैध कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है.

कैसे काम करता है Evilginx?

जब यूजर 2FA का यूज करते हुए किसी वेबसाइट में लॉग-इन करता है तो एक ऑथेंटिकेटेड सेशन की शुरुआत होती है. अब हैकर Evilginx टूल की मदद से उस सेशन की कूकीज को हाईजैक कर रहे हैं. ये कूकीज ब्राउजर में ऐसी टेंपरेरी डेटा फाइल्स होती हैं, जिनमें सेशन और सेशन आईडी समेत कई जरूरी जानकारी होती है. जब ये कूकीज हैकर्स के हाथ लगती हैं तो वो आपके क्रेडेंशियल के सहारे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं. यह तरीका एकदम आसान है. जैसे ही कोई यूजर 2FA का इस्तेमाल कर साइन-इन प्रोसेस पूरी करता है, हैकर अपना काम शुरू कर देते हैं. क्रेडेंशियल चुराने के बाद आपके अकाउंट तक उनकी एक्सेस बन जाती है और वो पर्सनल इंफोर्मेशन समेत आपका जरूरी डेटा चुरा सकते हैं.

2FA को कैसे बाईपास कर देता है Evilginx?

सामान्य फिशिंग के मामलों में हैकर फर्जी वेबसाइट बनाते हैं और इसे असली बताकर लोगों के पास भेजते हैं. ये वेबसाइट बैंकिंग, क्लाउड सर्विसेस, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स से जुड़ी वेबसाइट की कॉपी होती हैं. जब आप इस पर लॉग-इन करने की कोशिश करते हैं तो आपके क्रेडेंशियल्स हैकर के पास जा सकते हैं. लेकिन 2FA का कोड आपके फोन नंबर पर जाता है, इसलिए यह तरीका बहुत प्रभावी नहीं होता. इससे देखते हुए अब हैकर फर्जी लॉग-इन पोर्टल और असली वेबसाइट के बीच में Evilginx को यूज कर रहे हैं. इसलिए जब आप फर्जी साइट पर अपने आईडी पासवर्ड यूज करेंगे तो Evilginx उस इंफोर्मेशन को असली वेबसाइट के पास भेजेगा और फिर वह वेबसाइट वापस Evilginx के पास इंफोर्मेशन रिले करेगी. इसके बाद आप जैसे ही लॉग-इन को कोड डालकर ऑथेंटिकेट करेंगे, Evilginx सेशन कूकीज चुरा लेगा और उनको हैकर के पास भेज देगा. इस तरह आपकी जगह हैकर उस वेबसाइट को एक्सेस करने लगेंगे, जबकि आपका लॉग-इन फर्जी पेज तक ही सीमित रह गया था.

अब क्या रह गया बचाव का तरीका?
टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं रहा सेफ! नए टूल ने बढ़ाई चिंता

साइबर अटैक और हैकिंग के नए-नए खतरों को देखते हुए अब कई वेबसाइट और ऑनलाइन पोर्टल पासकी का इस्तेमाल करने लगे हैं. पासकी की मदद से आप बिना पासवर्ड अपने फोन या कंप्यूटर के ऑन-डिवाइस ऑथेंटिंकेशन मेथ्ड को यूज करते हुए लॉग-इन कर सकते हैं. अगर हैकर्स आपका पासवर्ड चुरा भी लेते हैं तो पासकी उन्हें आपके अकाउंट से किसी वेबसाइट या अकाउंट को एक्सेस करने से रोक देगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 10 Aug 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
Cyber Security Two-factor Authentication TECH NEWS
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