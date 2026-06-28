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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube और TikTok पर सबसे बड़ी कार्रवाई! इस देश ने 47 लाख अकाउंट्स को किया ब्लॉक, जानें वजह

YouTube और TikTok पर सबसे बड़ी कार्रवाई! इस देश ने 47 लाख अकाउंट्स को किया ब्लॉक, जानें वजह

Social Media Accounts: जैसे ही देश में नए नियम लागू हुए TikTok ने करीब 41 लाख अकाउंट्स को बंद कर दिया है. वहीं, YouTube ने लगभग 6 लाख अकाउंट्स को बंद किया है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Jun 2026 01:45 PM (IST)
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  • यह कदम अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।

Social Media Accounts: पूरी दुनिया में सोशल मीडिया काफी तेजी से विस्तार कर चुका है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी आज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. लेकिन सोशल मीडिया की लत आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर इंडोनेशिया ने एक बड़ा कदम उठाया है.

दरअसल, देश में सोशल मीडिया को लेकर नए नियम लागू किए गए थे. इसके बाद YouTube और TikTok ने 16 साल से कम उम्र के लाखों यूजर्स के अकाउंट्स को बंद कर दिया है. इस कार्रवाई के तहत कुल 47 लाख से ज्यादा अकाउंट हटाए गए.

16 साल से कम उम्र वालों के अकाउंट्स बंद

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जैसे ही देश में नए नियम लागू हुए TikTok ने करीब 41 लाख अकाउंट्स को बंद कर दिया है. वहीं, YouTube ने लगभग 6 लाख अकाउंट्स को बंद किया है. सरकार का कहना है कि ये कदम बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उठाए गए हैं. लेकिन ये कंपनियों के लिए एक मौका है कि वे अपनी नीतियों में जल्द से जल्द बदलाव करें.

प्लेटफॉर्म की भी होगी जिम्मेदारी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस नए नियम की एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसके तहत बच्चों की उम्र की जांच के लिए केवल स्कूल और पैरेंट्स की नहीं होगी बल्कि अब इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदारी लेनी होगी. नियम में साफ बताया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खुद ही ऐसे अकाउंट्स को पहचानना होगा जो कम उम्र वाले हैं.

ये हैं हाई रिस्क प्लेटफॉर्म

जानकारी के लिए बता दें कि इस नए नियम को मार्च 2026 में लागू किया गया था. इसीलिए इस नियम के तहत वे सभी प्लेटफॉर्म इस नियम के अंडर आते हैं जिन्हें सरकार ने हाई रिस्क कैटेगरी में रखा था. बता दें कि इन प्लेटफॉर्म में YouTube, TikTok, Instagram, X और Roblox जैसे ऐप्स शामिल हैं.

दूसरे देशों के लिए उदाहरण

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया से बच्चों की सुरक्षा के लिए इंडोनेशिया के द्वारा लिया गया ये फैसला दूसरे देशों के लिए एक नया उदाहरण सेट कर सकता है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई अन्य देश जो बच्चों को सोशल मीडिया से होने वाले खतरों से बचाना चाहते हैं, भी ऐसे ही नियम को लागू कर सकते हैं. ये मॉडल बाकी देशों में भी जल्द ही लागू किया जा सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 28 Jun 2026 01:45 PM (IST)
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