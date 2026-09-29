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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीभारत में मोबाइल यूजर्स की संख्या 1.29 अरब के पार! अगस्त में जुड़े 55 लाख नए ग्राहक

भारत में मोबाइल यूजर्स की संख्या 1.29 अरब के पार! अगस्त में जुड़े 55 लाख नए ग्राहक

भारत में मोबाइल यूजर्स की संख्या 1.29 अरब के पार पहुंच गई है. TRAI के मुताबिक अगस्त में 55 लाख नए मोबाइल ग्राहक जुड़े हैं जिससे कुल मोबाइल सब्सक्राइबर बेस में बड़ा उछाल आया है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Sep 2026 12:05 PM (IST)
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भारत में मोबाइल कनेक्शन की संख्या लगातार बढ़ रही है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, देश में एक महीने के दौरान करीब 55.1 लाख नए वायरलेस मोबाइल ग्राहक जुड़े. इसके साथ ही भारत का कुल मोबाइल सब्सक्राइबर बेस बढ़कर करीब 129.34 करोड़ हो गया है. TRAI ने अगस्त का टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन डेटा 28 सितंबर को जारी किया.

TRAI के अनुसार, अगस्त के अंत तक भारत में वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या 1,293.43 मिलियन रही. जुलाई के मुकाबले में इसमें 5.51 मिलियन यानी करीब 55.1 लाख की बढ़ोतरी हुई. महीने-दर-महीने आधार पर मोबाइल सब्सक्राइबर बेस में 0.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. हालांकि, इस बढ़ोतरी में शहरी इलाकों की हिस्सेदारी ज्यादा रही. अगस्त में शहरी वायरलेस कनेक्शन 0.70 प्रतिशत बढ़कर 74.88 करोड़ हो गए. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस सब्सक्राइबर बेस सिर्फ 0.06 प्रतिशत बढ़कर 54.46 करोड़ रहा.

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Jio ने जोड़े सबसे ज्यादा ग्राहक

टेलीकॉम कंपनियों के बीच अगस्त में नए मोबाइल ग्राहकों को जोड़ने के मामले में Reliance Jio सबसे आगे रहा. कंपनी ने करीब 24 लाख नए मोबाइल ग्राहक जोड़े. इसके बाद Bharti Airtel ने करीब 21.1 लाख ग्राहक जोड़े. वहीं Vodafone Idea (Vi) के मोबाइल ग्राहकों की संख्या में लगभग 5.06 लाख की बढ़ोतरी हुई. सरकारी कंपनी BSNL ने भी करीब 4.93 लाख नए ग्राहक जोड़े.

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जियो और एयरटेल को मिलाकर ही अगस्त में 45 लाख से ज्यादा नए मोबाइल ग्राहक जुड़े. इससे दोनों कंपनियों की कुल ग्राहक संख्या में बढ़ोतरी हुई. अगस्त के अंत में जियो का मोबाइल सब्सक्राइबर बेस करीब 50.84 करोड़ जबकि एयरटेल का करीब 49.16 करोड़ रहा.

कुल टेलीफोन कनेक्शन भी बढ़े

सिर्फ मोबाइल ही नहीं, भारत में कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर बेस भी अगस्त में बढ़ा. वायरलेस और वायरलाइन कनेक्शन को मिलाकर देश में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 1.36 अरब हो गई जो जुलाई में करीब 1.35 अरब थी. इस दौरान कुल टेली-डेंसिटी भी बढ़कर 95.07 प्रतिशत पहुंच गई है.

ब्रॉडबैंड यूजर्स का आंकड़ा भी बढ़ा

TRAI के आंकड़ों में ब्रॉडबैंड सेक्टर की भी तस्वीर सामने आई. अगस्त में देश का कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस 1.10 अरब तक पहुंच गया, जो जुलाई में करीब 1.09 अरब था. इसमें महीने-दर-महीने लगभग 0.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में मोबाइल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार जारी है. हालांकि अगस्त में मोबाइल ग्राहकों की वृद्धि का बड़ा हिस्सा शहरी क्षेत्रों से आया जबकि ग्रामीण इलाकों में बढ़ोतरी काफी धीमी रही है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 29 Sep 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
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