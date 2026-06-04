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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपका फोन 24 घंटे रख रहा है आप पर नजर! इस सेटिंग को तुरंत करें बंद वरना बाद में पड़ेगा पछताना

आपका फोन 24 घंटे रख रहा है आप पर नजर! इस सेटिंग को तुरंत करें बंद वरना बाद में पड़ेगा पछताना

Tech Tips: जब कोई नया ऐप इंस्टॉल किया जाता है तो वह लोकेशन एक्सेस की अनुमति मांगता है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 04 Jun 2026 08:28 AM (IST)
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  • ऐप परमिशन की नियमित जांच से प्राइवेसी और बैटरी दोनों बचती है।

Tech Tips: आज के दौर में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज तक सीमित नहीं रहे हैं. ये हमारी लोकेशन, पसंद-नापसंद और रोजमर्रा की एक्टिविटी से जुड़ी कई जानकारियां भी रिकॉर्ड करते हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कहीं आपके फोन में मौजूद ऐप्स आपकी लोकेशन को बिना जरूरत के लगातार ट्रैक तो नहीं कर रहे. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप इस ट्रैकिंग को रोक सकते हैं और अपनी प्राइवेसी को बेहतर बना सकते हैं.

क्यों जरूरी है लोकेशन एक्सेस?

कई ऐप्स को सही तरीके से काम करने के लिए लोकेशन की जरूरत पड़ती है. उदाहरण के लिए, मैप्स ऐप रास्ता दिखाने के लिए, कैब बुकिंग ऐप पिकअप लोकेशन जानने के लिए और मौसम संबंधी ऐप स्थानीय मौसम की जानकारी देने के लिए लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं.

लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कुछ सोशल मीडिया, शॉपिंग या विज्ञापन आधारित ऐप्स आपकी लोकेशन को तब भी रिकॉर्ड करते रहते हैं, जब आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते. इससे कंपनियां आपके आसपास के स्टोर, विज्ञापन और आपकी एक्टिविटी से जुड़े पैटर्न तैयार कर सकती हैं.

कई लोग अनजाने में दे देते हैं परमानेंट परमिशन

जब कोई नया ऐप इंस्टॉल किया जाता है तो वह लोकेशन एक्सेस की अनुमति मांगता है. जल्दीबाजी में कई यूजर्स Allow Alway या हमेशा अनुमति दें ऑप्शन चुन लेते हैं. इसके बाद वे कभी दोबारा सेटिंग्स की जांच नहीं करते जिससे ऐप्स बैकग्राउंड में भी लोकेशन डेटा जुटाते रहते हैं.

एंड्रॉयड फोन में ऐसे बंद करें लोकेशन ट्रैकिंग

अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो Settings में जाकर Location सेक्शन खोलें. इसके बाद App Location Permissions पर जाएं. यहां आपको उन सभी ऐप्स की सूची दिखाई देगी जिन्हें लोकेशन एक्सेस मिला हुआ है. आप देख सकते हैं कि कौन-सा ऐप All the time, Only while using the app या Not allowed मोड में है.

जिन ऐप्स को लगातार लोकेशन की जरूरत नहीं है, उनके लिए Only while using the app चुनें या एक्सेस पूरी तरह हटा दें. इसके अलावा Privacy Dashboard में जाकर यह भी देखा जा सकता है कि हाल के दिनों में किन ऐप्स ने आपकी लोकेशन का इस्तेमाल किया है.

iPhone यूजर्स क्या करें?

आईफोन में Settings खोलें और Privacy & Security सेक्शन में जाएं. यहां Location Services विकल्प मिलेगा. किसी भी ऐप पर टैप करके उसकी अनुमति को Always से बदलकर While Using the App या Never किया जा सकता है. एप्पल एक अतिरिक्त सुविधा भी देता है जिसे Precise Location कहा जाता है. इसे बंद करने पर ऐप्स को आपकी सटीक लोकेशन की बजाय केवल अनुमानित क्षेत्र की जानकारी मिलती है.

समय-समय पर करें ऐप परमिशन की जांच

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हर कुछ महीनों में ऐप परमिशन की समीक्षा करनी चाहिए. खासतौर पर तब, जब आपने कोई नया ऐप इंस्टॉल किया हो या फोन में बड़ा सिस्टम अपडेट आया हो. अगर कोई टॉर्च ऐप, साधारण गेम या शॉपिंग ऐप बार-बार लोकेशन एक्सेस मांग रहा है तो यह सोचने की जरूरत है कि उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता क्यों है.

प्राइवेसी के साथ बैटरी की भी होगी बचत

लोकेशन ट्रैकिंग को सीमित करने का फायदा सिर्फ प्राइवेसी तक ही सीमित नहीं है. इससे फोन की बैटरी कम खर्च होती है और मोबाइल डेटा की खपत भी घट सकती है. साथ ही अनचाहे और जरूरत से ज्यादा टारगेटेड विज्ञापन दिखने की संभावना भी कम हो जाती है.

यह भी पढ़ें: क्या पाकिस्तान के मोबाइल सिग्नल पर चलने लगते हैं जम्मू-कश्मीर के स्मार्टफोन, कैसे काम करती है यह तकनीक?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 04 Jun 2026 08:28 AM (IST)
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Tech Tips TECH NEWS HINDI Smartphone Location
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