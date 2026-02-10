नया लैपटॉप लेते ही कर लें ये 5 जरूरी काम, परफॉर्मेंस हो जाएगी मलाई जैसी स्मूद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









नए लैपटॉप को सेटअप करने का अपना ही मजा है. लैपटॉप सेटअप करने का मतलब सिर्फ अपनी फेवरेट ऐप्स इंस्टॉल करना, जरूरी डेटा ट्रांसफर करना और लुक को पर्सनलाइज करना ही नहीं होता है. अगर आपको लैपटॉप से शानदार परफॉर्मेंस और प्राइवेसी चाहिए तो कुछ और काम करने भी जरूरी हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नया लैपटॉप लेते ही सबसे पहले आपको क्या-क्या काम करने चाहिए.

बैटरी चार्ज को करें लिमिट

जैसे ही आप लैपटॉप ऑन करते हैं, इसकी बैटरी पुराना होना शुरू हो जाती है. आप इसे एकदम नया जैसे रखने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तरीकों से इसके पुराना होने की प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं. इसके लिए आप लैपटॉप लेते ही बैटरी चार्ज को लिमिट कर सकते हैं. बैटरी चार्ज को 80 प्रतिशत पर लिमिट कर आप बैटरी पर चार्जिंग के दौरान पड़ने वाले लोड को कम कर सकते हैं और इससे बैटरी लाइफ भी बढ़ेगी.

ब्लॉटवेयर हटाएं

नए लैपटॉप में कपनियां कई ऐसे प्रोग्राम्स प्री-इंस्टॉल करके देती हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं पड़ती. इनमें ऐप्स से लेकर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और कोई टूल्स शामिल हो सकते हैं. इन्हें ब्लॉटवेयर कहा जाता है. ये लैपटॉप का नुकसान नहीं करते, लेकिन इसे स्टोरेज भर जाती है और ये ऑटोमैटिक लॉन्च होते हैं, जिससे स्पीड स्लो हो जाती है. इससे बचने के लिए इन्हें अनइंस्टॉल कर दें.

ड्राइवर और विंडोज को करें अपडेट

बॉक्स में आपका लैपटॉप एकदम नया दिख सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि यह एकदम अपडेटेड भी होता है. इसलिए बॉक्स से निकालते ही लैपटॉप पर विंडोज और बाकी ड्राइवर्स को अफडेट कर लें. इससे सिक्योरिटी की टेंशन भी दूर होगी और आपको नए फीचर्स भी मिल जाएंगे.

प्राइवेसी सेटिंग पर जरूर डालें नजर

नए लैपटॉप में कई ऐसी सेटिंग्स इनेबल होती हैं, जिनके कारण आपका डेटा कलेक्ट किया जा सकता है. इसलिए सबसे पहले प्राइवेसी डैशबोर्ड पर जाएं और यहां उन सभी गैर-जरूरी सेटिंग्स को डिसेबल कर दें, जो आपका डेटा कलेक्ट कर रही हैं.

ऑटोमैटिक बैकअप को करें सेटअप

आजकल डेटा बहुत जरूरी हो गया है. ऐसे में अगर कोई डेटा खो जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है. इससे बचने के लिए ऑटोमैटिक बैकअप को सेटअप कर लें. इसके बाद आपको डेटा डिलीट होने की टेंशन नहीं रहेगी.

