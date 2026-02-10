Valentine’s Day पर न हो जाएं फ्रॉड, इन स्कैम का बढ़ा खतरा, जानें सेफ रहने के तरीके

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीValentine’s Day पर न हो जाएं फ्रॉड, इन स्कैम का बढ़ा खतरा, जानें सेफ रहने के तरीके

Valentine’s Day के मौके पर स्कैमर आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं. इस मौके पर रोमांस स्कैम और फर्जी शॉपिंग वेबसाइट जैसे तरीकों से आपका डेटा और पैसा चुराया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Feb 2026 12:52 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Valentine’s Day अब ज्यादा दूर नहीं है. इस दिन लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं और अपने लवर को गिफ्ट देते हैं. अब यह दिन स्कैमर के लिए भी एक बड़ा मौका बन गया है. आम दिनों से अलग स्कैमर इस खास दिन अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं. इनमें रोमांस स्कैम से लेकर गिवअवे स्कैम तक कुछ भी हो सकता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि Valentine’s Day पर किस प्रकार के स्कैम से अलर्ट रहने की जरूरत है.

रोमांस स्कैम

Valentine’s Day के मौके पर रोमांस स्कैम सबसे कॉमन है. यह आमतौर पर डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से शुरू होता है. यहां स्कैमर फर्जी आईडी के जरिए लोगों को ढूंढते हैं. एक बार किसी से बातचीत शुरू होने के बाद वो मेडिकल इमरजेंसी या मिलने आने के लिए पैसों की मांग करते हैं. अगर कोई बातों में आकर पैसे भेज देता है तो सामने वाले यूजर गायब हो जाता है. इसलिए कभी भी ऐसी रिक्वेस्ट पर पैसे या गिफ्ट कार्ड न भेजें.

फर्जी डिलीवरी मैसेज

इस तरह के स्कैम में आपके पास मैसेज या फोन आते हैं कि आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट आया है. इसे डिलीवर करने के लिए वो आपसे किसी लिंक पर क्लिक करने या OTP शेयर करने को कहते हैं. ऐसा करते ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है. इसलिए बिना कन्फर्मेशन के कोई भी सेंसेटिव जानकारी शेयर न करें.

फर्जी शॉपिंग वेबसाइट

स्कैमर जानते हैं कि लोग इस मौके पर जमकर शॉपिंग करेंगे. इसके लिए वो असली जैसी नजर आने वाली फर्जी वेबसाइट्स तैयार करते हैं. लोगों को इन वेबसाइट पर लाने के लिए सोशल मीडिया पर लुभावने ऑफर दिए जाते हैं. अगर कोई इनके लालच में आकर इन वेबसाइट पर आता है तो उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स चोरी कर ली जाती है. इसलिए हमेशा लुभावने विज्ञापनों से बचें और बिना जांचे-परखे किसी नई वेबसाइट से शॉपिंग न करें.

गिवअवे स्कैम

Valentine’s Day के मौके पर सोशल मीडिया पर आपको कई ऐसी पोस्ट दिख जाएंगी, जिनमें आपके फ्री डिनर, हॉलीडे और महंगे गिफ्ट जीतने का दावा किया जाता है. इसके लिए आपसे कोई फॉर्म भरने और प्रोसेसिंग फीस चुकाने के लिए कहा जाता है. इन स्कैम के जरिए आपका डेटा और पैसा चुराने की कोशिश की जाती है.

Published at : 10 Feb 2026 12:52 PM (IST)
