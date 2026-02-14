हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच

क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच

Don 3: हाल ही में रूमर्स फैल गए थे कि ऋतिक रोशन ने फरहान अख्तर की डॉन 3 में रणवीर सिंह को रिप्लेस किया है. वहीं 'वॉर 2' एक्टर ने अब खुद इन रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी है और सारा सच बताया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Feb 2026 02:27 PM (IST)
Preferred Sources

धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह के फरहान अख्तर की डॉन 3 से बाहर होने की खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया था. इसके बाद अफवाहें फैल गई थीं कि डॉन फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त में रणवीर सिंह को ऋतिक रोशन ने रिप्लेस कर लिया है. वहीं अब ऋतिक ने खुद ने सभी अफवाहों पर रिएक्ट किया है.

डॉन 3 में रणवीर को रिप्लेस करने के रूमर्स पर क्या बोले ऋतिक?
ऋतिक रोशन ने फरहान अख्तर की डॉन 3 से खुद को जोड़ने वाली अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें फिल्म के लिए कभी अप्रोच नहीं किया गया था. उन्होंने वैरायटी इंडिया को एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें लिखा है, "जो बात सिर्फ़ एक अफ़वाह के तौर पर शुरू हुई थी, उसने अब अपनी जान ले ली है, और रिकॉर्ड को सही करना ज़रूरी है. मैं साफ़-साफ़ बताना चाहता हूँ कि डॉन 3 के लिए मुझसे कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं किया गया. मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी किसी भी बिना वेरिफ़ाई की गई रिपोर्ट से दूर रहें."

साल की शुरुआत में रणवीर ने छोड़ दी थी डॉन 3
बता दें किरणवीर सिंह डॉन फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में लीड रोल में होने वाले थे और 2023 में उन्हें लीड रोल के लिए अनाउंस किया गया था, लेकिन फिल्म के फ्लोर पर जाने में कई बार देरी होने और स्क्रिप्ट से नाखुशी को अपने फैसले की मेन वजह बताते हुए उन्होंने इस साल की शुरुआत में प्रोजेक्ट छोड़ दिया था.

वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरहान के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए रणवीर से 40 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर मांगे हैं, और एक्टर ने ऐसी किसी भी डिमांड को ये कहते हुए चैलेंज किया है कि उन्होंने डॉन 3 के लिए कोई साइनिंग अमाउंट नहीं लिया है.

अब अटक गई है डॉन 3
गौरतलब  है कि जब रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 अनाउंस हुई, तो कियारा आडवाणी को लीडिंग लेडी के तौर पर लिया गया था, जबकि विक्रांत मैसी को विलेन के रोल के लिए साइन किया गया थाय  हालांकि, इस मच अवेटेड फिल्म को कई झटके लगे. कियारा ने अपनी प्रेग्नेंसी के बाद फिल्म छोड़ दी, और विक्रांत ने अनजान वजहों से फिल्म छोड़ दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृति सेनन और पॉपुलर तमिल स्टार अर्जुन दास ने कियारा और विक्रांत की जगह ली. लेकिन, अब रणवीर के फिल्म से बाहर निकलने और उनके और फरहान के एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच झगड़े के बाद, यह प्रोजेक्ट अटक गया है.

डॉन फ्रैंचाइज़ी के बारे में
डॉन फ्रैंचाइज़ी की शुरुआत 1978 में चंद्रा बरोट की डायरेक्ट की हुई क्लासिक फ़िल्म से हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने आइकॉनिक टाइटल रोल किया था. लगभग तीन दशक बाद, फरहान अख्तर ने इस सीरीज़ को डॉन: द चेज़ बिगिन्स अगेन (2006) के नाम से रीबूट किया और इसके बाद डॉन 2: द किंग इज़ बैक (2011) बनाई. इन दोनों में शाहरुख खान ने लीड रोल किया. वहीं ऋतिक रोशन ने डॉन 2 में एक यादगार कैमियो किया, जिसमें वे एक अहम सीन में दिखे थे.

Published at : 14 Feb 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Farhaan Akhtar HRITHIK ROSHAN DON 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश यादव के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम योगी ने विधानसभा में किया पलटवार
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम ने विधानसभा में किया पलटवार
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Udyog Bhawan Name Change: 'उद्योग भवन' स्टेशन का रातों-रात क्यों बदला नाम? | DMRC | Sewa Teerth
मैनहोल हादसों और यमुना सफाई पर CM का रोडमैप..Rekha Gupta का विस्फोटक इंटरव्यू | Delhi CM Exclusive
Donald Trump Action: ड्रग तस्करी के खिलाफ एक्शन, बीच समंदर नाव पर बरसाए बम | Breaking
CM Siddaramaiah के कार्यक्रम के दौरान फोड़े गए पटाखे, लगी आग | Breaking | Karnataka News
Russo-Ukrainian war को लेकर Donald Trump का बड़ा बयान, ह'में कुछ और युद्ध खत्म करने हैं' | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश यादव के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम योगी ने विधानसभा में किया पलटवार
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम ने विधानसभा में किया पलटवार
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
हेल्थ
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget