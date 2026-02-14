गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

सर्दियों का मौसम आते ही गर्म पानी से नहाना लगभग सभी की आदत बन जाता है. ठंडी सुबह में जब शरीर ठंड से सिहर रहा होता है, तो गर्म पानी की बौछार शरीर को तुरंत आराम देती है. मांसपेशियों की जकड़न कम होती है, दिन की शुरुआत हल्की और ताजगी से भरी महसूस होती है. सच कहें तो कभी-कभी तो यही गर्म पानी हमारी खुशियों में भी चार चांद लगा देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना या बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना हमारी सेहत पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है. गर्म पानी न सिर्फ हमारी स्किन और बालों को प्रभावित करता है, बल्कि कभी-कभी हमारी शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली पर भी असर डाल सकता है. तो आइए जानते हैं कि गर्म पानी से नहाने के नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान?

1. स्किन बहुत ज्यादा सूखी हो सकती है - गर्म पानी से नहाने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि यह हमारी स्किन की नेचुरल नमी और तेल को छीन लेता है. रोजाना गर्म पानी से नहाने पर स्किन शुष्क, खुजली वाली और फटी-फटी महसूस होने लगती है. खासकर सर्दियों में, जब हवा पहले से ही रूखी होती है, तो गर्म पानी स्किन की नमी को पूरी तरह खत्म कर देता है. इसका नतीजा यह होता है कि हाथ-पांव, कोहनी और घुटनों की स्किन भी जल्दी रूखी और खुरदरी दिखने लगती है.

2. बाल कमजोर और रूखे हो जाते हैं - गर्म पानी सिर्फ स्किन के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, बल्कि बालों के लिए भी यह बहुत हानिकारक है. गर्म पानी से नहाने पर स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स निकल जाते हैं. इससे बालों में ड्राईनेस, फिजीनेस और हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है. लंबे समय तक लगातार गर्म पानी से नहाने से बाल कमजोर, बेजान और जल्दी टूटने वाले बन जाते हैं.

3. स्किन बैरियर कमजोर पड़ सकता है - हमारी स्किन एक तरह की सुरक्षा कवच की तरह होती है, जिसे स्किन बैरियर कहा जाता है. यह बैरियर स्किन को इंफेक्शन, एलर्जी और रेडनेस से बचाता है. लेकिन बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने पर यह बैरियर कमजोर पड़ जाता है. जिसके कारण स्किन लाल, सेंसिटिव और आसानी से इरिटेट होने लगती है. जो लोग सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं, उनके लिए यह और भी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है.

4. ब्लड प्रेशर पर असर - बार-बार और ज्यादा गर्म पानी से नहाने से शरीर की ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं. इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों में चक्कर आना, थकान या लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर किसी को पहले से ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो गर्म पानी से नहाने में थोड़ी सावधानी रखना बहुत जरूरी है

5. शरीर का तापमान संतुलन प्रभावित होता है - ज्यादा गर्म पानी से नहाने की आदत शरीर को गर्मी पर निर्भर बना देती है. धीरे-धीरे शरीर ठंडा पानी या प्राकृतिक तापमान के लिए असहज महसूस करने लगता है.

6. आंखों की नमी पर असर - गर्म पानी सिर्फ स्किन और बालों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि आंखों की नमी को भी कम कर सकता है. इससे आंखों में लालिमा, खुजली और बार-बार पानी आने जैसी समस्या हो सकती है. यह समस्या लंबे समय तक गर्म पानी से नहाने वालों में आम है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

यह भी पढ़ें - भूलकर भी पार्टनर को मत देना ये Valentine’s Day गिफ्ट्स, वरना तुरंत टूट जाएगा रिश्ता