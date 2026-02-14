हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज

Suryakumar Yadav on Usman Tariq: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है. इस मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक पर बड़ा बयान दिया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 14 Feb 2026 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच यानी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रविवार, 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. इस मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक पर हो रही है. उनका बॉलिंग एक्शन सबसे ज्यादा चर्चा में है. वहीं टीम इंडिया के बल्लेबाज पहली बार इस गेंदबाज का सामना करेंगे, ऐसे में आज यानी शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से इस स्पिनर को लेकर सवाल किया गया. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उस्मान तारिक को लेकर सवाल किया गया तो सूर्यकुमार यादव ने कहा, "ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस से बाहर का कुछ है. वह एक अलग तरह का गेंदबाज है. हम उसके (उस्मान तारिक) सामने सरेंडर नहीं कर सकते. हम सभी उसका सामना करने के लिए बहुत उत्साहित हैं. हम तैयार हैं." बता दें कि उस्मान तारिक के एक्शन पर कई दिग्गजों ने सवाल उठाए हैं. 

पाकिस्तानियों से हाथ मिलाने पर भी बोले सूर्यकुमार यादव?

पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के खिलाफ रणनीति के बारे में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "कभी-कभी परीक्षा में सिलेबस से हटकर प्रश्न आ जाते हैं. इसलिए हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते. उनसे निपटने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है. हमें अपना तरीका अपनाना पड़ता है, और हम यही कोशिश करते हैं. गेंदबाजी के मामले में वह एक अलग ही तरह के गेंदबाज हैं, लेकिन हम सरेंडर नहीं कर सकते. इसलिए हम एक जैसे गेंदबाजों और एक जैसी एक्शन के साथ अभ्यास करते हैं, और जाहिर तौर पर हम उन्हीं को लागू करने की कोशिश करेंगे."

भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने पर सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भी शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. हाथ मिलाने की परंपरा को लेकर पूछे गए सवाल पर सलमान आगा ने कहा, “इस बारे में हम कल देखेंगे.” पाकिस्तान के शुरुआती बहिष्कार के बाद मैच को लेकर बनी संवेदनशील स्थिति के बीच सलमान ने किसी भी विवाद से दूर रहने की कोशिश की और कहा कि वह चाहते हैं कि मुकाबला क्रिकेट की भावना के अनुरूप खेला जाए. सलमान आगा ने आगे कहा, “मैं उम्मीद करता हूं कि यह खेल उसी भावना के साथ खेला जाए, जिस भावना के साथ इसे शुरुआत से खेला जाता रहा है.”

Published at : 14 Feb 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup India Vs Pakistan IND VS PAK SURYAKUMAR YADAV Usman Tariq T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup
Advertisement

