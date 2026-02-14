हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप

‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप

European Countries: UK के विदेश मंत्री यावेट कूपर ने कहा कि रूस नेवेलनी को खतरा मानता था. इस जहर का इस्तेमाल रूस के पास मौजूद सांधनों और राजनीतिक विरोध के कारण उसके मन में हो रही घबराहट को दिखाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 14 Feb 2026 10:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

रूस की संसद में विपक्ष के नेता एलेक्सी नेवेलनी की मौत पिछले दो सालों से बड़ा रहस्य बना हुआ है, जिसे लेकर अब यूरोप के पांच देशों ने बड़ा खुलासा किया है. यूरोपीय देशों ने कहा कि रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नेवेलनी की मौत के कारण का खुलासा टेस्ट में हो चुका है. उनकी मौत एक बेहद घातक जहर देने से हुई और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व वाली रूसी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है.

यूरोपीय देशों ने जारी किया संयुक्त बयान

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनाइटेड किंगडम (UK), फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालयों ने इस संबंध में आधिकारिक रूप से एक संयुक्त बयान जारी किया है. पांचों देशों के विदेश मंत्रालयों ने कहा कि रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नेवेलनी से लिए गए सैंपल्स का लैब में टेस्ट किया गया और टेस्ट के नतीजों में एपिबैटिडाइन का पता चला है. एपिबैटिडाइन साउथ अमेरिका में मूल रूप से पाए जाने वाले जहरीले डार्ड मेढ़कों की स्किन में पाया जाने वाला एक बेहद घातक जहर है. यह स्वाभाविक तौर पर रूस में कहीं भी नहीं पाया जाता है.

उन्होंने आगे कहा कि रूस (राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन) के पास नेता विपक्ष एलेक्सी नेवेलनी को जहर देने के लिए पूरे साधन, उचित मकसद और मौका तीनों थे. यूरोपीय देशों ने इस बात का ऐलान किया है कि वे मॉस्को की ओर से किए गए रसायनिक हथियार कंवेंशन के उल्लंघन की शिकायत रसायनिक हथियारों के निषेध संगठन से करेंगे.

ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने क्या कहा?

ब्रिटेन के विदेश मंत्री यावेट कूपर ने इस संबंध में कहा कि रूस नेवेलनी को अपने लिए एक खतरा मानता था और इस तरह के बेहद खतरनाक जहर का इस्तेमाल रूस के पास मौजूद सांधनों और राजनीतिक विरोध के कारण उसके मन में हो रही घबराहट को पूरी तरह से उजागर करता है.

कौन थे एलेस्की नेवेलनी, जिनकी मौत से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छिड़ा विवाद

दरअसल, एलेक्सी नेवेलनी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े आलोचक कहे जाते थे, जिनकी मौत दो साल पहले 2024 के फरवरी महीने में आर्कटिक की एक पीनल कॉलोनी में हुई थी. वह वहां अपनी 19 साल की सजा काट रहे थे. उन्होंने अपनी खिलाफ सुनाई गई सजा को राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया था.

नेवेलनी रूस के ऐसे नेता थे, जिन्होंने क्रेमलिन के विरोध में व्यापक रूप से अपनी आवाज को बुलंद कर व्लादिमीर पुतिन की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व भी किया. इसके साथ उन्होंने कई आधिकारिक भ्रष्टाचार का भी खुलासा किया.

Published at : 14 Feb 2026 10:24 PM (IST)
Britain Alexei Navalny Germany RUSSIA Vladimir Putin Swiden
