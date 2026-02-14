सावधान! सस्ते दाम के चक्कर में कहीं नकली 4K TV तो नहीं ले आए? Smart TV खरीदने से पहले जरूर जान लें ये सीक्रेट बातें

अक्सर कंपनियां अपने टीवी को 4K बताकर प्रचार करती हैं लेकिन सिर्फ स्क्रीन का रेजलूशन 4K होना ही काफी नहीं होता. असली 4K अनुभव के लिए टीवी के अंदर मौजूद प्रोसेसर, पैनल क्वालिटी और अन्य हार्डवेयर भी उसी स्तर के होने चाहिए जो हाई-रेजोल्यूशन कंटेंट को सही तरीके से प्रोसेस कर सकें. अगर सपोर्टिंग तकनीक कमजोर है तो 4K कंटेंट चलने के बावजूद तस्वीर में खास फर्क नजर नहीं आता.