हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसावधान! सस्ते दाम के चक्कर में कहीं नकली 4K TV तो नहीं ले आए? Smart TV खरीदने से पहले जरूर जान लें ये सीक्रेट बातें

सावधान! सस्ते दाम के चक्कर में कहीं नकली 4K TV तो नहीं ले आए? Smart TV खरीदने से पहले जरूर जान लें ये सीक्रेट बातें

आज के समय में स्मार्ट टीवी भी उतना ही जरूरी हो गया है जितना स्मार्टफोन. घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में, वेब सीरीज, लाइव मैच या फिर ऑनलाइन मीटिंग सब कुछ बड़ी स्क्रीन पर आसानी से देखा जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 14 Feb 2026 04:05 PM (IST)
आज के समय में स्मार्ट टीवी भी उतना ही जरूरी हो गया है जितना स्मार्टफोन. घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में, वेब सीरीज, लाइव मैच या फिर ऑनलाइन मीटिंग सब कुछ बड़ी स्क्रीन पर आसानी से देखा जा सकता है.

आज के समय में स्मार्ट टीवी भी उतना ही जरूरी हो गया है जितना स्मार्टफोन. घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में, वेब सीरीज, लाइव मैच या फिर ऑनलाइन मीटिंग सब कुछ बड़ी स्क्रीन पर आसानी से देखा जा सकता है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग नया टीवी लेते समय सीधे 4K मॉडल की तरफ रुख करते हैं. लेकिन कई बार कम कीमत का लालच भारी पड़ जाता है और ग्राहक समझ ही नहीं पाते कि वे असली 4K की जगह अधूरा अनुभव देने वाला टीवी खरीद लाए हैं.

1/6
अक्सर कंपनियां अपने टीवी को 4K बताकर प्रचार करती हैं लेकिन सिर्फ स्क्रीन का रेजलूशन 4K होना ही काफी नहीं होता. असली 4K अनुभव के लिए टीवी के अंदर मौजूद प्रोसेसर, पैनल क्वालिटी और अन्य हार्डवेयर भी उसी स्तर के होने चाहिए जो हाई-रेजोल्यूशन कंटेंट को सही तरीके से प्रोसेस कर सकें. अगर सपोर्टिंग तकनीक कमजोर है तो 4K कंटेंट चलने के बावजूद तस्वीर में खास फर्क नजर नहीं आता.
अक्सर कंपनियां अपने टीवी को 4K बताकर प्रचार करती हैं लेकिन सिर्फ स्क्रीन का रेजलूशन 4K होना ही काफी नहीं होता. असली 4K अनुभव के लिए टीवी के अंदर मौजूद प्रोसेसर, पैनल क्वालिटी और अन्य हार्डवेयर भी उसी स्तर के होने चाहिए जो हाई-रेजोल्यूशन कंटेंट को सही तरीके से प्रोसेस कर सकें. अगर सपोर्टिंग तकनीक कमजोर है तो 4K कंटेंट चलने के बावजूद तस्वीर में खास फर्क नजर नहीं आता.
2/6
ऐसे टीवी में HD और 4K के बीच अंतर बहुत मामूली लगता है. तस्वीर थोड़ी शार्प दिख सकती है लेकिन रंग फीके या अस्वाभाविक लग सकते हैं. ऐसे में ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी वैसा अनुभव नहीं मिलता जिसकी उम्मीद की गई थी.
ऐसे टीवी में HD और 4K के बीच अंतर बहुत मामूली लगता है. तस्वीर थोड़ी शार्प दिख सकती है लेकिन रंग फीके या अस्वाभाविक लग सकते हैं. ऐसे में ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी वैसा अनुभव नहीं मिलता जिसकी उम्मीद की गई थी.
Published at : 14 Feb 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Smart TV Smart TV  TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
महाराष्ट्र
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Adiyogi के सामने Sadhguru की महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी तैयारी!
Udyog Bhawan Name Change: 'उद्योग भवन' स्टेशन का रातों-रात क्यों बदला नाम? | DMRC | Sewa Teerth
मैनहोल हादसों और यमुना सफाई पर CM का रोडमैप..Rekha Gupta का विस्फोटक इंटरव्यू | Delhi CM Exclusive
Donald Trump Action: ड्रग तस्करी के खिलाफ एक्शन, बीच समंदर नाव पर बरसाए बम | Breaking
CM Siddaramaiah के कार्यक्रम के दौरान फोड़े गए पटाखे, लगी आग | Breaking | Karnataka News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
महाराष्ट्र
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
ट्रेंडिंग
Video: ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget