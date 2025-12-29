हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYear Ender 2025: ट्राईफोल्ड फोन से शाओमी 17 प्रो मैक्स तक, इस साल लॉन्च हुए अनोखे डिजाइन वाले ये मोबाइल

Year Ender 2025: इस साल सैमसंग से लेकर रियलमी जैसे कंपनियों ने यूनिक डिजाइन वाले मोबाइल मार्केट में उतारे. इनमें से कुछ ग्राहकों को पसंद आए तो कुछ को खास प्रतिक्रिया नहीं मिली.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 Dec 2025 01:45 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Year Ender 2025: मोबाइल कंपनियां हर साल अपने कई प्रोडक्ट्स बाजार में उतारती हैं, लेकिन 2025 में कई स्मार्टफोन्स भी लॉन्च हुए, जो लंबे समय तक याद रखे जाएंगे. ये फोन अपने यूनिक डिजाइन के कारण लंबे समय तक याद किए जाएंगे. 2025 में ये भले ही यूनिक डिजाइन के साथ लॉन्च हुए, लेकिन माना जा रहा है कि 2026 में ये ट्रेंड बन जाएंगे. आइए एक नजर डालते हैं इस साल लॉन्च हुए यूनिक स्मार्टफोन पर.

सैमसंग का पहला ट्राईफोल्ड फोन

सैमसंग ने कुछ समय पहले ही अपना पहला ट्राईफोल्ड Galaxy Z TriFold लॉन्च किया था. चीन मे पहले से ही Huawei ऐसा फोन बेच रही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आने वाला यह पहला फोन है. इसमें अंदर की तरफ फोल्ड होने वाला 10 इंच का डिस्प्ले दिया गया है. पूरी तरह फोल्ड होने पर यह फोन एक टैबलेट बन जाता है और इस पर आसानी से मल्टीटास्किंग की जा सकती है.

आईफोन एयर

ऐप्पल ने इस बार अपनी लाइनअप में बदलाव करते हुए अब तक का सबसे पतला आईफोन लॉन्च किया था. आईफोन एयर के नाम से लॉन्च हुए यह मॉडल ज्यादा लोगों को आकर्षित नहीं कर पाया. कमजोर बिक्री के बावजूद डिजाइन के मामले में इस आईफोन को एक बोल्ड स्टेप माना गया.

शाओमी 17 प्रो मैक्स

आईफोन 17 सीरीज की लॉन्च के कुछ ही हफ्तों बाद चाइनीज कंपनी शाओमी ने अपना 17 प्रो मैक्स फोन लॉन्च किया था. इसमें आईफोन 17 प्रो मैक्स जैसा ही कैमरा आईलैंड दिया गया था, लेकिन साथ ही इसमें एक स्क्रीन भी लगी हुई थी. यानी रियर कैमरा के साथ इसमें 2.9 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है. यह डिस्प्ले नोटिफिकेशन, इनकमिंग कॉल्स और रियर कैमरा से सेल्फी लेने के काम आती है.

रियलमी जीटी 8 प्रो

चाइनीज कंपनी रियलमी ने नवंबर में अपना जीटी 8 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च किया था. बाकी फीचर्स के साथ इसका कैमरा मॉड्यूल अपने डिजाइन के कारण चर्चा में रहा. यूजर इसमें अपनी मर्जी से कैमरा मॉड्यूल के लिए स्क्वेयर, राउंड या रोबोट लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं. 

Published at : 29 Dec 2025 01:45 PM (IST)
