Year Ender 2025: ये हैं इस साल भारत में लॉन्च हुए फोल्डेबल फोन, जानें फीचर्स और कीमत

Year Ender 2025: पिछले कुछ समय से फोल्डेबल फोन की डिमांड बढ़ी है. सैमसंग और गूगल समेत कई कंपनियां अपने फोल्डेबल फोन लॉन्च कर चुकी है और लोग इन्हें खूब पसंद भी कर रहे हैं. अगले साल भी यह ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है. अगर आप नए साल के मौके पर अपने लिए कोई फोल्डेबल फोन खरीदना चाहते हैं तो हम आपके लिए इस साल भारत में लॉन्च हुए फोल्डेबल फोन की लिस्ट लेकर आए हैं.

Samsung Galaxy Z Fold 7

सैमसंग ने इस फोन को जुलाई, 2025 में लॉन्च किया था. इसमें 8 इंच का मेन और 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है. Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से इस लैस इस फोन के रियर में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 10MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है. 4400 mAh की बैटरी वाले इस फोन की कीमत 1,74,999 रुपये से शुरू होती है.

Samsung Galaxy Z Flip 7

सैमसंग ने Z Fold 7 के साथ जुलाई में ही Z Flip 7 को भी लॉन्च किया था. अनफोल्ड होने पर इसमें 6.9 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जबकि इसका कवर डिस्प्ले 4.1 इंच का है. जहां से आप डिवाइस को अनफोल्ड किए बिना ऐप्स यूज कर सकते हैं. इसमें Exynos 2500 चिपसेट और 4300mAh की बैटरी दी गई है. इसमें 50MP का मेन कैमरा मिलता है. इसकी कीमत 1,09,999 रुपये से शुरू होती है.

Vivo x fold 5

वीवो ने भी जुलाई में अपना फोल्डेबल फोन Vivo x fold 5 लॉन्च किया था. इसमें 8.03 इंच की LTPO AMOLED मन स्क्रीन और 6.5 इंच की कवर स्क्रीन मिलती है और दोनों ही 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती हैं. Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट पर चलने वाले इस फोन में 6000mAh की दमदार बैटरी मिलती है. इसके रियर में 50MP कैमरे के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप है. इसे 149,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

Google Pixel 10 Pro Fold

गूगल ने अपने इस फ्लैगशिप डिवाइस को अगस्त में लॉन्च किया था. इसमें 8 इंच का मेन डिस्प्ले और 6.4 इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है और दोनों ही स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है. इसमें गूगल का टेंसर G5 चिपसेट लगा है. इसके रियर में 48MP+10.8MP+10.5MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. पावर के लिए इसमें 5,015 mAh का बैटरी पैक दिया हुआ है. इसे 1,72,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है.

