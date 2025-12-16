हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYear Ender 2025: ये हैं इस साल भारत में लॉन्च हुए फोल्डेबल फोन, जानें फीचर्स और कीमत

Year Ender 2025: ये हैं इस साल भारत में लॉन्च हुए फोल्डेबल फोन, जानें फीचर्स और कीमत

Year Ender 2025: फोल्डेबल फोन का ट्रेंड धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है. ग्राहकों की बढ़ती डिमांड के बीच इस साल सैमसंग, गूगल और वीवो जैसी कंपनियों ने अपने फोल्डेबल फोन लॉन्च किए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 16 Dec 2025 11:52 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Year Ender 2025: पिछले कुछ समय से फोल्डेबल फोन की डिमांड बढ़ी है. सैमसंग और गूगल समेत कई कंपनियां अपने फोल्डेबल फोन लॉन्च कर चुकी है और लोग इन्हें खूब पसंद भी कर रहे हैं. अगले साल भी यह ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है. अगर आप नए साल के मौके पर अपने लिए कोई फोल्डेबल फोन खरीदना चाहते हैं तो हम आपके लिए इस साल भारत में लॉन्च हुए फोल्डेबल फोन की लिस्ट लेकर आए हैं.

Samsung Galaxy Z Fold 7

सैमसंग ने इस फोन को जुलाई, 2025 में लॉन्च किया था. इसमें 8 इंच का मेन और 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है. Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से इस लैस इस फोन के रियर में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 10MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है. 4400 mAh की बैटरी वाले इस फोन की कीमत 1,74,999 रुपये से शुरू होती है.

Samsung Galaxy Z Flip 7

सैमसंग ने Z Fold 7 के साथ जुलाई में ही Z Flip 7 को भी लॉन्च किया था. अनफोल्ड होने पर इसमें 6.9 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जबकि इसका कवर डिस्प्ले 4.1 इंच का है. जहां से आप डिवाइस को अनफोल्ड किए बिना ऐप्स यूज कर सकते हैं. इसमें Exynos 2500 चिपसेट और 4300mAh की बैटरी दी गई है. इसमें 50MP का मेन कैमरा मिलता है. इसकी कीमत 1,09,999 रुपये से शुरू होती है.

Vivo x fold 5 

वीवो ने भी जुलाई में अपना फोल्डेबल फोन Vivo x fold 5 लॉन्च किया था. इसमें 8.03 इंच की LTPO AMOLED मन स्क्रीन और 6.5 इंच की कवर स्क्रीन मिलती है और दोनों ही 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती हैं. Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट पर चलने वाले इस फोन में 6000mAh की दमदार बैटरी मिलती है. इसके रियर में 50MP कैमरे के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप है. इसे 149,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

Google Pixel 10 Pro Fold

गूगल ने अपने इस फ्लैगशिप डिवाइस को अगस्त में लॉन्च किया था. इसमें 8 इंच का मेन डिस्प्ले और 6.4 इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है और दोनों ही स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है. इसमें गूगल का टेंसर G5 चिपसेट लगा है. इसके रियर में 48MP+10.8MP+10.5MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. पावर के लिए इसमें 5,015 mAh का बैटरी पैक दिया हुआ है. इसे 1,72,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है. 

Galaxy Z TriFold की स्क्रीन रिप्लेसमेंट पडे़गी बहुत महंगी, होश उड़ा देगी लागत, इतनी कीमत में आ जाएगा नया आईफोन

Published at : 16 Dec 2025 11:52 AM (IST)
इंडिया
आ गई बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
आ गई बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
इंडिया
Mughal Emperor Education: कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
China Crisis Explained! मंदी का भारत पर क्या असर होगा | Paisa Live
Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
Embed widget