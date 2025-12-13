Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Year Ender 2025: ऐप्पल ने इस साल भारत में आईफोन और आईपैड पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स की लिस्ट जारी कर दी है. क्विक कॉमर्स और सोशल मीडिया ऐप्स के साथ इस बार लोगों ने एआई ऐप्स को भी खूब डाउनलोड किया है. अमेरिका की तरह भारत में भी चैटजीपीटी ऐप को सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया है. बता दें कि पिछले कुछ समय से दुनियाभर में एआई का यूज बढ़ा है और गूगल सर्च से लेकर डाउनलोड के मामले में एआई ऐप्स और टूल्स सबसे आगे दिख रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस साल भारत में आईफोन यूजर्स ने किन ऐप्स को सबसे ज्यादा डाउनलोड किया.

चैटजीपीटी सबसे आगे

फ्री ऐप्स की बात करें तो 2025 में भारत में आईफोन यूजर्स ने चैटजीपीटी को सबसे ज्यादा डाउनलोड किया. दूसरे स्थान पर मेटा की इंस्टाग्राम, तीसरे स्थान पर मेटा की ही व्हाट्सऐप, चौथे पर यूट्यूब और पांचवें पर क्विक कॉमर्स ऐप ब्लिंकिट रही. गूगल जेमिनी को इस लिस्ट में छठा स्थान मिला है तो जियोहॉटस्टार सातवें नंबर पर रही. गूगल मैप्स, गूगल पे और गूगल क्रमश: 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर रही.

ये है पेड ऐप की लिस्ट

इस साल आईफोन पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली पेड ऐप्स की बात करें तो हॉटशेड्यूल पहले, शैडोरॉकेट दूसरे, प्रोक्रिएट पॉकेट तीसरे, एंकीमोबाइल फ्लैशकार्ड्स, चौथे, पेपरिका रेसिपी मैनेजर 3 पांचवे स्थान पर रही. स्काईव्यू को लिस्ट में छठा, टोनल एनर्जी ट्यूनर को सातवां, ऑटोस्लीप को आठवां, फॉरेस्ट को नौवां और रडारस्कोप को दसवां स्थान मिला.

आईफोन पर ये रहे मोस्ट डाउनलोडेड फ्री गेम्स

आईफोन पर मोस्ट डाउनलोडेड फ्री गेम्स की लिस्ट भी सामने आ गई है. इसके मुताबिक, ब्लॉक ब्लास्ट को सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया. दूसरे स्थान पर फोर्टनाइट, तीसरे पर रॉब्लॉक्स, चौथे पर टाउनशिप, पांचवें पर पॉकेमॉन टीसीजी पॉकेट, छठे पर रॉयल किंगडम, सातवें पर क्लैश रॉयल, आठवें पर विटा माहजोंग, नौवें पर व्हाइटआउट सर्वाइवल और लिस्ट में आखिरी पायदान पर लास्ट वार: सर्वाइवल रहा. पेड गेम्स के मामले में माइनक्राफ्ट इस साल सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया.

