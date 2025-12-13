Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Samsung Galaxy S24 Ultra को खरीदने का जबरदस्त मौका आ गया है. अगर आप कम बजट के कारण अभी तक इस फोन को नहीं खरीद पाए तो अब यह काफी सस्ता मिल रहा है. धांसू चिपसेट, शानदार डिजाइन और दमदार फीचर्स वाला यह फोन फ्लिपकार्ट पर 25,000 रुपये की छूट के साथ अवेलेबल है. ऐसे में आप इस प्रीमियम डिवाइस की खरीद पर अच्छी बचत कर सकते हैं. आइए इस फोन के फीचर्स और डील के बारे में जानते हैं.

Galaxy S24 Ultra के स्पेसिफिकेशंस

यह फोन 6.8-इंच के डायनामिक LTPO AMOLED 2X पैनल के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Armor + DX एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है. इसमें क्वालकॉम का दमदार Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट लगा हुआ है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग आदि को आसानी से हैंडल कर लेता है और इसे 12GB RAM से पेयर किया गया है. इसके रियर में 200MP प्राइमरी सेंसर के साथ 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 10MP का टेलीफोटो कैमरा दिया हुआ है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP फ्रंट कैमरा भी मौजूद है. यह फोन 5000mAh के बैटरी पैक के साथ आता है.

फ्लिपकार्ट पर धांसू डील

सैमसंग स्टोर पर Galaxy S24 Ultra 1,19,900 रुपये की कीमत के साथ लिस्टेड है, लेकिन फ्लिपकार्ट आपको इससे सस्ते दामों में खरीदने का मौका दे रही है. फ्लिपकार्ट पर यह लगभग 21,000 रुपये की सीधी छूट के साथ 97,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है. इस तरह Galaxy S24 Ultra की खरीद पर आप 25,000 रुपये बचा सकते हैं.

iPhone 16 Plus पर भी मिल रही है छप्परफाड़ छूट

Galaxy S24 Ultra की तरह iPhone 16 Plus पर भी छप्परफाड़ छूट मिल रही है. यह आईफोन 89,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन अब रिलायंस डिजिटल पर 69,990 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा बैंक ऑफर के जरिए 7,500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट भी पाई जा सकती है, जिसके बाद iPhone 16 Plus की कीमत केवल 62,490 रुपये रह जाती है. इस तरह इस आईफोन पर कुल 27,410 रुपये की छूट मिल रही है.

