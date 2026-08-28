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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीXiaomi ने बनाए तीन नए Chips, क्या Qualcomm- MediaTek को मिलेगी टक्कर?

Xiaomi ने बनाए तीन नए Chips, क्या Qualcomm- MediaTek को मिलेगी टक्कर?

Xiaomi ने चिप बनाने की दिशा में अपनी तैयारी को और मजबूत करते हुए तीन नए इन-हाउस चिप्स पेश किए हैं. यह कदम Qualcomm और MediaTek जैसी बड़ी चिप निर्माता कंपनियों के लिए नई चुनौती माना जा रहा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 28 Aug 2026 06:46 AM (IST)
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  • Xiaomi ने अपने तीन नए इन-हाउस चिप्स लॉन्च किए हैं.
  • Xring O3 फ्लैगशिप फोन में आएगा, क्वालकॉम को चुनौती देगा,.
  • Xring O100 AI, D100 स्मार्ट ड्राइविंग के लिए बने हैं.

Xiaomi ने अपने सेमीकंडक्टर प्लान को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए तीन नए इन-हाउस चिप्स पेश किए हैं. इनमें Xring O3, Xring O100 और Xring D100 शामिल हैं. इनमें से Xring O3 सबसे पहले यूजर्स तक पहुंचेगा और इसे Xiaomi के आने वाले फ्लैगशिप डिवाइस में इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे में कंपनी का यह कदम Qualcomm और MediaTek जैसे प्रमुख चिप निर्माता कंपनियों के लिए नई चुनौती माना जा रहा है. तो आइए जानते हैं कि क्या Xiaomi के नए चिप्स Qualcomm- MediaTek को टक्कर देंगे. 

Xiaomi ने पेश किए तीन इन-हाउस Chips

Xiaomi का Xring O3 एक 3nm फ्लैगशिप स्मार्टफोन प्रोसेसर है, जिसे TSMC की 3nm तकनीक पर बनाया गया है. यह चिप Xiaomi 18 Fold और Pad 9 Pro Max को पावर देगी. यह दोनों डिवाइस सितंबर में चीन में लॉन्च होने हैं. Xiaomi के मुताबिक, O3 में 10-कोर ऑल-बिग-कोर CPU और 16-कोर G2-Ultra NX GPU दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह CPU परफॉर्मेंस में 60 प्रतिशत, ग्राफिक्स में 85 प्रतिशत और एफिशिएंसी में 64 प्रतिशत सुधार देता है. 

Qualcomm और MediaTek को मिलेगी टक्कर?

Xiaomi के नए Xring O3 को Qualcomm और MediaTek के लिए चुनौती माना जा रहा है. Xiaomi लंबे समय से Qualcomm और MediaTek से प्रमुख प्रोसेसर लेती रही है. ऐसे में अपने प्रमुख डिवाइस के लिए इन-हाउस चिप तैयार करने से कंपनी की विदेशी चिप सप्लायर्स पर निर्भरता कम हो सकती है. हालांकि विश्लेषकों के मुताबिक सीमित चिप प्रोडक्शन के कारण Xiaomi फिलहाल Qualcomm और MediaTek पर काफी हद तक निर्भर रह सकती है. ऐसे में Xring चिप्स Xiaomi के लिए एक बड़ा कदम जरूर हैं, लेकिन इनसे दोनों कंपनियों को कितनी बड़ी चुनौती मिलेगी, यह आगे के प्रोडक्शन और इस्तेमाल पर निर्भर करेगा. 

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AI पर भी Xiaomi का फोकस

दूसरी चिप Xring O100 को AI के लिए तैयार किया गया है. यह 6nm AI एक्सेलेरेटर है, जिसमें चिप और मेमोरी को वर्टिकली स्टैक किया गया है. Xiaomi के अनुसार, यह 1.22TB/s की near-memory bandwidth दे सकता है और फोन, कार और रोबोट में ऑन-डिवाइस AI के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. 

वहीं Xring D100 को इंटेलिजेंट ड्राइविंग के लिए बनाया गया है. इसमें 20-कोर CPU, 160GB यूनिफाइड मेमोरी का सपोर्ट और स्थानीय स्तर पर 200 अरब पैरामीटर वाले AI मॉडल चलाने की क्षमता बताई गई है. यह चिप तैयार है, लेकिन इसकी मार्केट उपलब्धता 2027 में होगी.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 28 Aug 2026 06:46 AM (IST)
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Xiaomi Qualcomm MediaTek
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