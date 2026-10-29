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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTemple wearable Pre-Orders: Temple wearable की प्री-बुकिंग शुरू, जानें पहले किसे मिलेगा मौका?

Temple wearable Pre-Orders: Temple wearable की प्री-बुकिंग शुरू, जानें पहले किसे मिलेगा मौका?

Temple wearable की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है, लेकिन फिलहाल इसका मौका सभी को नहीं मिला है. जानिए कौन सबसे पहले इस वियरेबल को खरीद सकता है और यूजर्स के लिए पूरा प्रोसेस क्या है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Oct 2026 08:02 PM (IST)
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  • Zomato फाउंडर के Temple wearable की प्री-बुकिंग शुरू.
  • आम यूजर्स के लिए 1 नवंबर से प्री-बुकिंग शुरू होगी.
  • प्रत्येक Temple यूनिट हाथ से निर्मित, डिलीवरी में तीन माह.

Temple wearable Pre-Orders: स्मार्ट डिवाइस की दुनिया में किसी नए प्रोडक्ट की एंट्री से पहले ही उसे लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगती है. अब Zomato के फाउंडर दीपिंदर गोयल के Temple wearable को लेकर भी अगला कदम उठाया गया है. इस डिवाइस को खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए प्री-बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन फिलहाल इसका मौका सभी यूजर्स को नहीं मिला है. कुछ खरीदारों को सार्वजनिक प्री-बुकिंग शुरू होने तक इंतजार करना होगा.  तो आइए जानते हैं कि Temple wearable की प्री-बुकिंग का मौका पहले किसे मिलेगा.

Temple wearable की प्री-बुकिंग का मौका पहले किसे मिलेगा?

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Temple wearable के लिए फिलहाल उन्हीं यूजर्स को प्री-ऑर्डर करने का मौका दिया जा रहा है, जिन्होंने पहले से अर्ली एक्सेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. गोयल के मुताबिक, ऐसे यूजर्स को अपने ईमेल इनबॉक्स में ऑर्डर से जुड़ी जानकारी चेक करनी चाहिए. कंपनी ने ईमेल के जरिए आगे की प्रक्रिया के बारे में बताया है. दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि अर्ली एक्सेस के लिए साइन अप करने वाले यूजर्स अब Temple के लिए प्री-ऑर्डर कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आम यूजर्स के लिए प्री-ऑर्डर की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी. डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी को लेकर भी कंपनी ने अपनी योजना शेयर की है. 

1 नवंबर से शुरू होगी आम यूजर्स के लिए प्री-बुकिंग

जिन लोगों ने Temple के अर्ली एक्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, उनके लिए भी डिवाइस को प्री-ऑर्डर करने का रास्ता खुलने वाला है. कंपनी के मुताबिक, आम यूजर्स के लिए प्री-बुकिंग 1 नवंबर से शुरू होगी. लोग ऐप स्टोर से Temple ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद वे ऐप में उपलब्ध प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट में जोड़कर सार्वजनिक प्री-ऑर्डर की शुरुआत के लिए तैयारी कर सकते हैं. फिलहाल अर्ली एक्सेस वाले यूजर्स को पहले मौका मिल रहा है, जबकि अन्य खरीदारों के लिए अलग तारीख तय की गई है. 

यह भी पढ़ें - Samsung W27 Launch : ब्लू बॉडी और गोल्डन फ्रेम, Samsung W27 बना लग्जरी फोल्डेबल ; जानें कीमत

हर Temple यूनिट हाथ से बनाई जाएगी

Temple wearable को बाजार में लाने के लिए कंपनी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है. इसके तहत एक साथ बड़ी संख्या में डिवाइस उपलब्ध कराने की जगह इन्हें अलग-अलग बैच में तैयार करके भेजने की योजना है. दीपिंदर गोयल ने बताया है कि Temple की हर यूनिट हाथ से बनाई जाएगी. इस मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया के कारण डिवाइस की उपलब्धता बैच के हिसाब से होगी. 

Temple wearable की डिलीवरी कब होगी?

Temple wearable का प्री-ऑर्डर करने वाले यूजर्स को डिलीवरी के लिए भी इंतजार करना पड़ सकता है. गोयल के मुताबिक, खरीदारी के बाद डिवाइस की डिलीवरी तीन महीने के भीतर होने की उम्मीद है. कंपनी की बैच के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग की योजना को देखते हुए यूजर्स को जल्दी डिलीवरी की जगह तय समयसीमा का ध्यान रखना होगा, फिलहाल Temple wearable की प्री-बुकिंग का पहला चरण अर्ली एक्सेस यूजर्स के लिए शुरू हो चुका है. 

यह भी पढ़ें - Karbonn Smartphone:15 साल बाद Karbonn की वापसी, Gen Z के लिए लाएगा नए स्मार्टफोन

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 08:02 PM (IST)
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