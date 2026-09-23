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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीXiaomi 18 Pro की स्क्रीन में नया Privacy फीचर, जानें कैसे करेगा काम

Xiaomi 18 Pro की स्क्रीन में नया Privacy फीचर, जानें कैसे करेगा काम

Xiaomi 18 Pro सीरीज की स्क्रीन में इस बार एक ऐसा Privacy फीचर मिलने वाला है, जो फोन की जानकारी को आसपास की नजरों से बचाने में मदद करेगा. जानिए यह तकनीक कैसे काम करती है और Xiaomi 18 Pro के नए फीचर

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 23 Sep 2026 01:13 PM (IST)
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  • दोनों फोन में लाइका के साथ 200MP ट्रिपल रियर कैमरा.

Xiaomi की नई फ्लैगशिप सीरीज में इस बार सिर्फ कैमरा या बड़ी बैटरी ही चर्चा में नहीं है. कंपनी स्क्रीन को लेकर भी ऐसा फीचर ला रही है, जो फोन इस्तेमाल करते समय आसपास मौजूद लोगों की नजर से जानकारी को बचाने में मदद कर सकता है. Xiaomi 18 Pro सीरीज में Hardware-Level Privacy Display दिया जाएगा. खास बात यह है कि इसके लिए अलग से Privacy Screen Protector लगाने की जरूरत नहीं होगी, यह तकनीक फोन के डिस्प्ले हार्डवेयर का ही हिस्सा होगी. Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max को चीन में आज यानी 23 सितंबर को लॉन्च किया जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Xiaomi 18 Pro की स्क्रीन का नया प्राइवेसी फीचर कैसे काम करेगा. 

Xiaomi 18 Pro की स्क्रीन प्राइवेसी फीचर कैसे काम करेगा?

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Xiaomi के मुताबिक, नई Privacy Display तकनीक सीधे डिस्प्ले में बनाई गई है. इसका काम स्क्रीन के देखने के एंगल को सीमित करना है. जब Privacy Mode चालू किया जाएगा, तो फोन को सामने से देखने वाले व्यक्ति को स्क्रीन सामान्य तरीके से दिखाई देगी, लेकिन साइड से देखने पर डिस्प्ले काफी ज्यादा डार्क नजर आएगा.

कंपनी के अनुसार, 60 डिग्री से ज्यादा के Viewing Angle पर साइड से दिखाई देने वाली ब्राइटनेस करीब 1 प्रतिशत तक रह सकती है. इसके लिए डिस्प्ले में अलग-अलग तरह के पिक्सल का इस्तेमाल किया गया है, जो बड़े एंगल से निकलने वाली रोशनी को कम करते हैं. यह तकनीक Samsung Galaxy S26 Ultra में मिलने वाली Privacy Display तकनीक जैसी है.

Xiaomi 18 Pro में 4,000 निट्स की ब्राइट स्क्रीन

Xiaomi 18 Pro सीरीज में नया M11 Luminescent Panel दिया जाएगा. Xiaomi का दावा है कि यह पिछली पीढ़ी के पैनल की तुलना में 20 प्रतिशत ज्यादा Efficient है. डिस्प्ले की Peak Brightness 4,000 Nits तक होगी.

कंपनी का कहना है कि यह पैनल सामान्य 2K Resolution वाले डिस्प्ले की तुलना में कम बिजली खपत करते हुए बेहतर Display परफॉर्मेंस दे सकता है. फोन में सिर्फ 0.99mm के Bezels मिलेंगे, जिससे Screen-to-Body Ratio भी ज्यादा रहेगा. Xiaomi 18 Pro में 6.36 इंच का डिस्प्ले होने की उम्मीद है और इसमें LTPO AMOLED, 144Hz Refresh Rate और 2K-Class Resolution मिलने की बात कही गई है. हालांकि इसकी पूरी जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी.

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7,000mAh से 8,500mAh तक बैटरी

बैटरी के मामले में भी Xiaomi ने बड़ा अपग्रेड किया है. Xiaomi 18 Pro में 7,000mAh Battery दी जाएगी, जबकि 18 Pro Max में 8,500mAh की Battery मिलेगी. Fast Charging को लेकर रिपोर्ट्स सामने आई हैं, लेकिन कंपनी ने अभी इसकी पूरी Charging Specifications नहीं बताई हैं.

Xiaomi 18 Pro का कैमरा कैसा होगा?

कैमरा सेटअप भी इस सीरीज का बड़ा हिस्सा होगा. दोनों फोन में Leica के साथ मिलकर तैयार किया गया Triple Rear Camera System मिलेगा. इसमें 200MP Primary Camera और 200MP Periscope Telephoto Camera शामिल होने की बात सामने आई है. 50MP Ultra-Wide Camera भी मिलने की उम्मीद है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 23 Sep 2026 01:13 PM (IST)
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