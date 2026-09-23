IP Address से कैसे जुड़ती है आपकी Online दुनिया? जानें पूरी टेक्नोलॉजी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom IP Address से ट्रैकिंग, ऑनलाइन हमलों का खतरा, VPN/फ़ायरवॉल सुरक्षा देता है.

आज इंटरनेट इस्तेमाल करते समय हम कई ऐसे सिस्टम पर निर्भर रहते हैं, जिनके बारे में हमें सीधे तौर पर पता नहीं चलता है. IP Address भी उनमें से एक है. जब आप फोन से कोई वेबसाइट खोलते हैं, लैपटॉप पर वीडियो देखते हैं या Wi-Fi से किसी डिवाइस को जोड़ते हैं, तो IP Address डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाने में मदद करता है. इसे इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़े डिवाइस के डिजिटल पते की तरह समझा जा सकता है. कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, प्रिंटर और स्मार्ट डिवाइस सभी नेटवर्क पर अपनी पहचान के लिए IP Address का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि IP Address से आपकी Online दुनिया कैसे जुड़ती है.

IP Address क्या होता है?

IP यानी Internet Protocol Address नेटवर्क से जुड़े डिवाइस की पहचान करने वाला एक नंबर होता है. IPv4 में यह आमतौर पर चार हिस्सों में लिखा जाता है, जैसे 192.168.0.1, IP Address नेटवर्क की पहचान करने और उसी नेटवर्क में मौजूद अलग-अलग डिवाइस को पहचानने में मदद करता है. इसका इस्तेमाल इंटरनेट के अलावा घर या ऑफिस के लोकल नेटवर्क में भी होता है.

Public और Private IP में क्या अंतर है?

Public IP Address आपके घर या ऑफिस के इंटरनेट कनेक्शन की बाहरी पहचान होती है. आमतौर पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यह Address आपके राउटर को देता है. इसके जरिए आपका नेटवर्क इंटरनेट पर दूसरे नेटवर्क से जुड़ता है. वहीं Private IP Address राउटर से जुड़े डिवाइस को लोकल नेटवर्क के अंदर पहचानता है. जैसे एक ही Wi-Fi से जुड़े फोन, लैपटॉप और प्रिंटर के पास अलग-अलग Private IP हो सकते हैं.

IP Address से आपकी Online दुनिया कैसे जुड़ती है?

IP Address आपकी Online दुनिया में एक डिजिटल पते की तरह काम करता है. जब आपका फोन, लैपटॉप या कोई दूसरा डिवाइस इंटरनेट से जुड़ता है, तो IP Address नेटवर्क को यह पहचानने में मदद करता है कि डेटा किस डिवाइस तक पहुंचाना है. वेबसाइट खोलने, वीडियो देखने या किसी ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल करने के दौरान इसी Address के जरिए डिवाइस और सर्वर के बीच डेटा पहुंचता है.

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IP Address से जुड़े Security Risks

IP Address नेटवर्क की पहचान से जुड़ी जानकारी होती है, इसलिए इसकी सुरक्षा भी जरूरी है. अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो किसी नेटवर्क पर बहुत ज्यादा इंटरनेट अनुरोध भेजकर उसे प्रभावित किया जा सकता है. इसके अलावा IP Address के जरिए किसी यूजर की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश या Online Stalking जैसे खतरे भी हो सकते हैं. अपने IP Address को सुरक्षित रखने के लिए VPN, Proxy Server और NAT Firewall जैसे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं. Dynamic IP की सुविधा होने पर मॉडेम रीसेट करने से भी कुछ मामलों में IP Address बदल सकता है.

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