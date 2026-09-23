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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीIP Address से कैसे जुड़ती है आपकी Online दुनिया? जानें पूरी टेक्नोलॉजी

IP Address से कैसे जुड़ती है आपकी Online दुनिया? जानें पूरी टेक्नोलॉजी

IP Address इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस की डिजिटल पहचान से जुड़ा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेबसाइट खोलने, वीडियो देखने और Wi-Fi इस्तेमाल करने के दौरान यह कैसे काम करता है?

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 23 Sep 2026 08:35 AM (IST)
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  • IP Address से ट्रैकिंग, ऑनलाइन हमलों का खतरा, VPN/फ़ायरवॉल सुरक्षा देता है.

आज इंटरनेट इस्तेमाल करते समय हम कई ऐसे सिस्टम पर निर्भर रहते हैं, जिनके बारे में हमें सीधे तौर पर पता नहीं चलता है. IP Address भी उनमें से एक है. जब आप फोन से कोई वेबसाइट खोलते हैं, लैपटॉप पर वीडियो देखते हैं या Wi-Fi से किसी डिवाइस को जोड़ते हैं, तो IP Address डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाने में मदद करता है. इसे इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़े डिवाइस के डिजिटल पते की तरह समझा जा सकता है. कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, प्रिंटर और स्मार्ट डिवाइस सभी नेटवर्क पर अपनी पहचान के लिए IP Address का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि IP Address से आपकी Online दुनिया कैसे जुड़ती है. 

IP Address क्या होता है?

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IP यानी Internet Protocol Address नेटवर्क से जुड़े डिवाइस की पहचान करने वाला एक नंबर होता है. IPv4 में यह आमतौर पर चार हिस्सों में लिखा जाता है, जैसे 192.168.0.1, IP Address नेटवर्क की पहचान करने और उसी नेटवर्क में मौजूद अलग-अलग डिवाइस को पहचानने में मदद करता है. इसका इस्तेमाल इंटरनेट के अलावा घर या ऑफिस के लोकल नेटवर्क में भी होता है.

Public और Private IP में क्या अंतर है?

Public IP Address आपके घर या ऑफिस के इंटरनेट कनेक्शन की बाहरी पहचान होती है. आमतौर पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यह Address आपके राउटर को देता है. इसके जरिए आपका नेटवर्क इंटरनेट पर दूसरे नेटवर्क से जुड़ता है. वहीं Private IP Address राउटर से जुड़े डिवाइस को लोकल नेटवर्क के अंदर पहचानता है. जैसे एक ही Wi-Fi से जुड़े फोन, लैपटॉप और प्रिंटर के पास अलग-अलग Private IP हो सकते हैं. 

IP Address से आपकी Online दुनिया कैसे जुड़ती है?

IP Address आपकी Online दुनिया में एक डिजिटल पते की तरह काम करता है. जब आपका फोन, लैपटॉप या कोई दूसरा डिवाइस इंटरनेट से जुड़ता है, तो IP Address नेटवर्क को यह पहचानने में मदद करता है कि डेटा किस डिवाइस तक पहुंचाना है. वेबसाइट खोलने, वीडियो देखने या किसी ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल करने के दौरान इसी Address के जरिए डिवाइस और सर्वर के बीच डेटा पहुंचता है.

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IP Address से जुड़े Security Risks

IP Address नेटवर्क की पहचान से जुड़ी जानकारी होती है, इसलिए इसकी सुरक्षा भी जरूरी है. अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो किसी नेटवर्क पर बहुत ज्यादा इंटरनेट अनुरोध भेजकर उसे प्रभावित किया जा सकता है. इसके अलावा IP Address के जरिए किसी यूजर की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश या Online Stalking जैसे खतरे भी हो सकते हैं. अपने IP Address को सुरक्षित रखने के लिए VPN, Proxy Server और NAT Firewall जैसे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं. Dynamic IP की सुविधा होने पर मॉडेम रीसेट करने से भी कुछ मामलों में IP Address बदल सकता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 23 Sep 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Networking IP Address TECH NEWS HINDI Internet Protocol
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