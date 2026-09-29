Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCWC बैठक में शशि थरूर के सुझाव पर खरगे ने कसा तंज, बोले- ‘आप आएंगे या सिर्फ...’

CWC बैठक में शशि थरूर के सुझाव पर खरगे ने कसा तंज, बोले- ‘आप आएंगे या सिर्फ...’

कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में ढाई घंटे तक चली. इस दौरान पार्टी के नेताओं ने बैठक में SIR, वोट चोरी के अलावा पार्टी की भविष्य की कार्ययोजनाओं पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया.

Written By : मोहित राज दुबे |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 29 Sep 2026 10:22 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • खरगे ने थरूर को सड़क पर उतरने के लिए कहा।

कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में हिस्सा लिया. पार्टी के इस अहम बैठक में कई मुद्दों पर गहनता से चर्चा की गई. इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर की एक बात को लेकर उन पर तंज कसा.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सुझाव दिया कि पार्टी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन कुछ बड़ा करना चाहिए. थरूर के इस सुझाव पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तंज कसते हुए कहा, ‘सिर्फ सोशल मीडिया और बड़े अखबारों में लेख लिखने के अलावा आपको भी सड़क पर उतरना चाहिए. आप भी प्रदर्शन में आएंगे या सिर्फ सोशल मीडिया पर रहेंगे.’ खरगे के इस तंज पर बैठक में मौजूद सभी अन्य नेता हंस पड़े.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
ममता पर शुभेन्दु का तंज, कहा
ममता पर शुभेन्दु का तंज, कहा "एक हाथ में जमात तो दूसरे में दिमागी नक्सल"
इंडिया
नीरव मोदी PNB घोटाला: दुबई से आरोपी संदीप मिस्त्री भारत लाया गया
नीरव मोदी PNB घोटाला: दुबई से आरोपी संदीप मिस्त्री भारत लाया गया
इंडिया
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
इंडिया
तस्करों को पकड़ने के लिए हेड कांस्टेबल ने किया ऐसा काम, CM विजय ने की तारीफ
तस्करों को पकड़ने के लिए हेड कांस्टेबल ने किया ऐसा काम, CM विजय ने की तारीफ

बैठक में क्या-क्या हुआ

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस से CWC की बैठक करीब ढाई घंटे तक चली. इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत शीर्ष नेताओं के अलावा पार्टी के अन्य नेताओं ने पार्टी की भविष्य की कार्ययोजनाओं पर विचार-विमर्श किया. वहीं, बैठक में SIR, वोट चोरी समेत तमाम मुद्दे चर्चा के प्रमुख विषय रहे. हालांकि, बैठक के बीच-बीच कांग्रेस नेताओं के बीच हल्की-फुल्की बातचीत और हंसी-मजाक का सिलसिला भी जारी रहा.

शशि थरूर ने बैठक में क्या कहा था?

सूत्रों के मुताबिक, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सुझाव दिया कि पार्टी को महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस मौके का इस्तेमाल अपनी छवि बनाने के लिए कर सकती है. उनके इसी सुझाव पर मल्लिकार्जुन खरगे ने थरूर से तंज कसते हुए सवाल किया, ‘अगर पार्टी ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित भी करती है, तो क्या आप उसमें शामिल होंगे या फिर आपको सिर्फ X पर देखा जाएगा और अंग्रेजी अखबारों के लिए आप लेख लिखेंगे.

पहले भी खरगे शशि थरूर पर कस चुके हैं तंज

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब मल्लिकार्जुन खरगे ने शशि थरूर पर इस तरह से तंज कसा है. पिछली बार कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में भी हरिद्वार में हुए उनके अपमान पर बिना नाम लिए कहा था, ‘अच्छे दिखने वाले नेता जो टीवी पर लोकप्रिय हैं और अखबारों में लेख लिखते हैं उन्हें भी शुद्धिकरण के मुद्दे को उसी भावना के साथ उठाना चाहिए था.’ 

यह भी पढ़ेंः तस्करों को पकड़ने के लिए हेड कांस्टेबल ने किया ऐसा काम, CM विजय ने की तारीफ

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
MALLIKARJUN KHARGE CONGRESS CWC MEETING SHashi Tharoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ममता पर शुभेन्दु का तंज, कहा
ममता पर शुभेन्दु का तंज, कहा "एक हाथ में जमात तो दूसरे में दिमागी नक्सल"
इंडिया
नीरव मोदी PNB घोटाला: दुबई से आरोपी संदीप मिस्त्री भारत लाया गया
नीरव मोदी PNB घोटाला: दुबई से आरोपी संदीप मिस्त्री भारत लाया गया
इंडिया
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
इंडिया
तस्करों को पकड़ने के लिए हेड कांस्टेबल ने किया ऐसा काम, CM विजय ने की तारीफ
तस्करों को पकड़ने के लिए हेड कांस्टेबल ने किया ऐसा काम, CM विजय ने की तारीफ
Advertisement

वीडियोज

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ Congress ने बनाया बड़ा प्लान!
ज्ञानेश कुमार को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति
AI SILVER CONNECTION: सोना तो बस नाम का है! असली खेल चांदी में, AI से जुड़ा बड़ा राज |ABPLIVE
Man Atisundar:😱Radhya के खिलाफ हुआ परिवार और Pratham! Antara का खौफनाक प्लान हुआ कामयाब! #sbs
Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के ऑडियो में क्या है? CEC ज्ञानेश कुमार पर करने वाली है खुलासा
TMC के ऑडियो में क्या है? CEC ज्ञानेश कुमार पर करने वाली है खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'
UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
विश्व
एफिल टावर के चीफ छोड़ेंगे अपना पद, हिंदू संगठन से जुड़े विवाद के बाद फैसला
एफिल टावर के चीफ छोड़ेंगे अपना पद, हिंदू संगठन से जुड़े विवाद के बाद फैसला
विश्व
'तारिक रहमान भारत की यात्रा तब करेंगे जब...', बांग्लादेश का बड़ा बयान
'तारिक रहमान भारत की यात्रा तब करेंगे जब...', बांग्लादेश का बड़ा बयान
इंडिया
23 से 28 सितंबर का मौसमी खेल: UP में 544% अधिक बारिश, तमिलनाडु में 96% सूखा
23 से 28 सितंबर का मौसमी खेल: UP में 544% अधिक बारिश, तमिलनाडु में 96% सूखा
शिक्षा
IIT बॉम्बे में आरक्षित वर्ग के कितने शिक्षक? RTI में सामने आया आंकड़ा 
IIT बॉम्बे में आरक्षित वर्ग के कितने शिक्षक? RTI में सामने आया आंकड़ा 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget