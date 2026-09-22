Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेटा ने म्यूज़ की सुरक्षा को पुख्ता, डेटा सुरक्षित बताया.

AI अब सिर्फ सवालों के जवाब देने या जानकारी खोजने तक सीमित नहीं रह गया है. नए AI एजेंट यूजर्स की तरफ से वेबसाइट खोलने, प्रोडक्ट खोजने, फॉर्म भरने और खरीदारी जैसे कई काम खुद करने लगे हैं. इसी तरह का एक AI एजेंट Meta ने Muse के नाम से लॉन्च किया है, लेकिन Amazon पर Muse की यह सुविधा ज्यादा समय तक नहीं चल पाई. Amazon ने Meta के इस AI एजेंट को अपनी वेबसाइट पर यूजर्स की ओर से शॉपिंग करने से रोक दिया है. Amazon का कहना है कि Muse को Amazon पर इस तरह काम करने की अनुमति नहीं दी गई थी और इससे यूजर अकाउंट, डेटा और सुरक्षा से जुड़े सवाल उठते हैं. तो आइए जानते हैं कि Amazon ने Meta Muse को क्यों ब्लॉक किया.

Amazon ने Meta Muse को क्यों किया ब्लॉक?

Amazon का कहना है कि Meta ने Muse को Amazon.com पर खरीदारी करने की अनुमति लेने के लिए उससे सहमति नहीं ली थी. कंपनी के मुताबिक उसने Meta से Amazon को Muse की Shopping सुविधा से हटाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद Amazon ने Muse की पहुंच रोक दी.

अब Amazon पर Muse के जरिए Shopping करने की कोशिश करने वाले यूजर्स को एक संदेश दिखाई दे रहा है. इसमें बताया जाता है कि बिना अनुमति वाला AI एजेंट Amazon की Conditions of Use का उल्लंघन करता है. Amazon ने यह भी चिंता जताई है कि Muse यूजर के अकाउंट पेज और ऑर्डर हिस्ट्री तक पहुंच सकता है. कंपनी के अनुसार, यह एजेंट अपनी पहचान बताए बिना यूजर के अकाउंट और ट्रांजेक्शन से जुड़े काम कर रहा था.

Meta ने सुरक्षा को लेकर क्या कहा?

Meta ने Muse की सुरक्षा को लेकर अलग जानकारी दी है. कंपनी का कहना है कि Muse यूजर्स के पासवर्ड या पेमेंट जानकारी को नहीं देख सकता है. यूजर की ओर से दी गई क्रेडेंशियल जानकारी सुरक्षित स्टोरेज में रखी जाती है, जिससे Muse उनका इस्तेमाल कर सके लेकिन उन्हें देख न सके. Muse को संवेदनशील कामों के दौरान यूजर की मंजूरी लेने के लिए डिजाइन किया गया है. Meta के अनुसार, एजेंट की गतिविधियों का रिकॉर्ड भी देखा जा सकता है.

Meta Muse कैसे करता है काम?

Meta ने Muse को 8 सितंबर 2026 को एक Personal AI Agent के तौर पर लॉन्च किया था. Muse एक Secure Virtual Machine में अपना Browser इस्तेमाल करता है. इसके जरिए यह वेबसाइट खोल सकता है, जानकारी खोज सकता है, फॉर्म भर सकता है और Shopping से जुड़े काम कर सकता है.

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Amazon और AI Agents के बीच बढ़ता विवाद

Meta Muse पर Amazon की कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब AI Agents को लेकर टेक कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बीच बहस बढ़ रही है. Amazon पहले भी Perplexity के AI Shopping Assistant को लेकर कानूनी विवाद में रहा है.

Amazon खुद भी AI आधारित Shopping सुविधाओं पर काम कर रहा है. कंपनी ने Alexa for Shopping और Buy for Me जैसे फीचर्स पेश किए हैं. Buy for Me के जरिए बाहरी वेबसाइटों से प्रोडक्ट खरीदने की सुविधा दी जाती है और Amazon के मुताबिक यह सिस्टम खुद की पहचान भी बताता है, साथ ही ब्रांड्स को इससे बाहर रहने का ऑप्शन देता है.

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