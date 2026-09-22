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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAmazon पर AI की Shopping बंद, Meta Muse की एंट्री ब्लॉक; जानें क्यों?

Amazon पर AI की Shopping बंद, Meta Muse की एंट्री ब्लॉक; जानें क्यों?

Meta Muse की Amazon पर Shopping पर लगी रोक ने AI Agents की पहुंच और सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. आखिर Amazon ने Muse को क्यों ब्लॉक किया और यूजर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा. जानें पूरा मामला

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 22 Sep 2026 10:55 PM (IST)
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  • मेटा ने म्यूज़ की सुरक्षा को पुख्ता, डेटा सुरक्षित बताया.

AI अब सिर्फ सवालों के जवाब देने या जानकारी खोजने तक सीमित नहीं रह गया है. नए AI एजेंट यूजर्स की तरफ से वेबसाइट खोलने, प्रोडक्ट खोजने, फॉर्म भरने और खरीदारी जैसे कई काम खुद करने लगे हैं. इसी तरह का एक AI एजेंट Meta ने Muse के नाम से लॉन्च किया है, लेकिन Amazon पर Muse की यह सुविधा ज्यादा समय तक नहीं चल पाई. Amazon ने Meta के इस AI एजेंट को अपनी वेबसाइट पर यूजर्स की ओर से शॉपिंग करने से रोक दिया है. Amazon का कहना है कि Muse को Amazon पर इस तरह काम करने की अनुमति नहीं दी गई थी और इससे यूजर अकाउंट, डेटा और सुरक्षा से जुड़े सवाल उठते हैं. तो आइए जानते हैं कि Amazon ने Meta Muse को क्यों ब्लॉक किया. 

Amazon ने Meta Muse को क्यों किया ब्लॉक?

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Amazon का कहना है कि Meta ने Muse को Amazon.com पर खरीदारी करने की अनुमति लेने के लिए उससे सहमति नहीं ली थी. कंपनी के मुताबिक उसने Meta से Amazon को Muse की Shopping सुविधा से हटाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद Amazon ने Muse की पहुंच रोक दी. 

अब Amazon पर Muse के जरिए Shopping करने की कोशिश करने वाले यूजर्स को एक संदेश दिखाई दे रहा है. इसमें बताया जाता है कि बिना अनुमति वाला AI एजेंट Amazon की Conditions of Use का उल्लंघन करता है. Amazon ने यह भी चिंता जताई है कि Muse यूजर के अकाउंट पेज और ऑर्डर हिस्ट्री तक पहुंच सकता है. कंपनी के अनुसार, यह एजेंट अपनी पहचान बताए बिना यूजर के अकाउंट और ट्रांजेक्शन से जुड़े काम कर रहा था. 

Meta ने सुरक्षा को लेकर क्या कहा?

Meta ने Muse की सुरक्षा को लेकर अलग जानकारी दी है. कंपनी का कहना है कि Muse यूजर्स के पासवर्ड या पेमेंट जानकारी को नहीं देख सकता है. यूजर की ओर से दी गई क्रेडेंशियल जानकारी सुरक्षित स्टोरेज में रखी जाती है, जिससे Muse उनका इस्तेमाल कर सके लेकिन उन्हें देख न सके. Muse को संवेदनशील कामों के दौरान यूजर की मंजूरी लेने के लिए डिजाइन किया गया है. Meta के अनुसार, एजेंट की गतिविधियों का रिकॉर्ड भी देखा जा सकता है. 

Meta Muse कैसे करता है काम?

Meta ने Muse को 8 सितंबर 2026 को एक Personal AI Agent के तौर पर लॉन्च किया था. Muse एक Secure Virtual Machine में अपना Browser इस्तेमाल करता है. इसके जरिए यह वेबसाइट खोल सकता है, जानकारी खोज सकता है, फॉर्म भर सकता है और Shopping से जुड़े काम कर सकता है.

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Amazon और AI Agents के बीच बढ़ता विवाद

Meta Muse पर Amazon की कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब AI Agents को लेकर टेक कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बीच बहस बढ़ रही है. Amazon पहले भी Perplexity के AI Shopping Assistant को लेकर कानूनी विवाद में रहा है. 

Amazon खुद भी AI आधारित Shopping सुविधाओं पर काम कर रहा है. कंपनी ने Alexa for Shopping और Buy for Me जैसे फीचर्स पेश किए हैं. Buy for Me के जरिए बाहरी वेबसाइटों से प्रोडक्ट खरीदने की सुविधा दी जाती है और Amazon के मुताबिक यह सिस्टम खुद की पहचान भी बताता है, साथ ही ब्रांड्स को इससे बाहर रहने का ऑप्शन देता है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 22 Sep 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
Amazon AI Agent TECH NEWS HINDI Meta Muse
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