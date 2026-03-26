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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीX Down: Elon Musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ डाउन, यूजर्स को आ रहीं ये दिक्कतें

X Down: Elon Musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ डाउन, यूजर्स को आ रहीं ये दिक्कतें

X Down: Elon Musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स इस समय डाउन चल रहा है. अधिकतर यूजर्स का कहना है कि उन्हें फीड एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 Mar 2026 01:23 PM (IST)
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X Down: Elon Musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) डाउन चल रहा है. कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उन्हें फीड एक्सेस और कंटेट पोस्ट करने में दिक्कत आ रही है. कई यूजर्स ने प्लेटफॉर्म के दूसरे फीचर्स के डाउन होने की भी शिकायत की है. इंटरनेट आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, पिछले कुछ घंटों से इस प्लेटफॉर्म के डाउन होने की शिकायतें आने लगी हैं. शिकायत करने वालों में से करीब 46 पर्सेंट ने फीड एक्सेस करने में, 34 पर्सेंट ने ऐप के साथ और 14 पर्सेंट ने वेबसाइट के साथ दिक्कत बताई है.

अलग-अलग देशों के यूजर्स कर रहे शिकायत

डाउनडिटेक्टर के कमेंट के हिसाब से लोगों को एक्स पर कंटेट लोड करने में दिक्कत आ रही है. यूजर्स का कहना है कि उनकी टाइमलाइन पर कुछ भी लोड नहीं हो रहा है. कई यूजर्स ने लंदन में भी एक्स के डाउन होने की बात कही है. 

एक्स पर मीम शेयर करने लगे लोग

एक्स के डाउन होने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर मीम शेयर होने लगे हैं. एक यूजर ने RCB प्लेयर जोश हैजलवुड के इंडिया पहुंचने की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि हेजलवुड इंडिया पहुंचे और पूरा एक्स डाउन हो गया. यह अनरीयल ऑरा फार्मिंग है. एक और यूजर ने एलन मस्क की फोटो वाला एक और मजाकिया मीम शेयर किया है.

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Published at : 26 Mar 2026 01:09 PM (IST)
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