Elon Musk के X में नया AI फीचर, अब सेकंडों में मिलेगा पूरी खबर का सार, जानिए कैसे

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Elon Musk X AI: Elon Musk के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) अपने यूजर्स के लिए एक नया और स्मार्ट फीचर लेकर आया है. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लंबी-लंबी खबरें पढ़ने में समय नहीं देना चाहते. अब AI की मदद से किसी भी बड़े आर्टिकल का छोटा और आसान सार तुरंत मिल जाएगा.

एक टैप में मिलेगा पूरा सार

इस नए फीचर के जरिए यूजर्स को आर्टिकल के नीचे Summarise बटन दिखाई देगा. जैसे ही इस पर टैप किया जाएगा, प्लेटफॉर्म आर्टिकल को छोटे-छोटे पॉइंट्स में बदलकर पेश कर देगा. इससे यूजर्स को जल्दी समझ आ जाएगा कि पूरा आर्टिकल पढ़ना उनके लिए जरूरी है या नहीं.

कंपनी ने किया आधिकारिक ऐलान

इस फीचर की जानकारी X के प्रोडक्ट हेड Nikita Bier ने खुद प्लेटफॉर्म पर साझा की. उन्होंने बताया कि यह सुविधा यूजर्स को कम समय में ज्यादा जानकारी देने के मकसद से शुरू की गई है खासकर उन लोगों के लिए जिनका ध्यान ज्यादा देर तक एक जगह टिकता नहीं.

यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस नए अपडेट को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ यूजर्स को यह फीचर काफी उपयोगी लग रहा है और वे चाहते हैं कि सार अपने आप दिखे बिना बटन दबाए. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इससे आर्टिकल का मजा खराब हो सकता है क्योंकि मुख्य जानकारी पहले ही सामने आ जाएगी.

Listen फीचर से और आसान हुआ अनुभव

इससे पहले 6 मार्च को X ने Listen फीचर भी लॉन्च किया था. इस सुविधा के जरिए यूजर्स आर्टिकल को पढ़ने के बजाय सुन सकते हैं चाहे वे स्क्रॉल कर रहे हों या फोन लॉक हो. यह फीचर Grok वॉइस टेक्नोलॉजी पर काम करता है और यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है.

तेजी से बढ़ रही है Articles की लोकप्रियता

कंपनी के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में X पर आर्टिकल फीचर की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है. यह प्लेटफॉर्म के सबसे तेजी से बढ़ते प्रोडक्ट्स में से एक बन चुका है जिससे यूजर्स का कंटेंट खपत का तरीका भी बदल रहा है.

कीमत और उपलब्धता

फिलहाल यह फीचर X के प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध है. भारत में Premium प्लान की कीमत 427 रुपये प्रति माह है जबकि Premium Plus के लिए 2,570 रुपये देने होते हैं. शुरुआती ऑफर के तहत पहले दो महीनों के लिए इन प्लान्स पर लगभग 50% की छूट भी दी जा रही है.

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