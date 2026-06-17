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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीX Down: ऐप और वेबसाइट लोड होने में आ रही दिक्कत, यूजर्स परेशान

X Down: ऐप और वेबसाइट लोड होने में आ रही दिक्कत, यूजर्स परेशान

X Down: अमेरिका में आज सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स डाउन चल रहा है. ज्यादातर यूजर्स को मोबाइल ऐप को लेकर दिक्कत आ रही है. वेबसाइट को लेकर भी कई यूजर्स ने शिकायतें की हैं.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 09:57 AM (IST)
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  • एलोन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स सुबह से डाउन।
  • उपयोगकर्ताओं को ऐप, वेबसाइट और फीड एक्सेस करने में दिक्कतें।
  • डाउनडिटेक्टर ने अमेरिका से हजारों आउटेज रिपोर्टें दर्ज कीं।
  • इससे पहले मार्च में भी एक्स सर्वर डाउन हुआ था।

X Down: Elon Musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स डाउन चल रहा है. बुधवार सुबह से यूजर्स ऐप, वेबसाइट, फीड और टाइमलाइन के लोड होने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. इंटरनेट आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, 47 प्रतिशत यूजर मोबाइल ऐप, 25 प्रतिशत टाइमलाइन रिफ्रेश होने और 16 प्रतिशत यूजर वेबसाइट को एक्सेस करने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं. डाउनडिटेक्टर पर अमेरिका में आज सुबह करीब 8.20 मिनट पर एक्स के डाउन होने से संबंधित हजारों रिपोर्ट्स आई हैं.

30-40 मिनट बाद सर्विस हुई रिस्टोर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 30-40 मिनट तक डाउन रहने के बाद एक्स की सर्विस रिस्टोर हो गई है. अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि सर्विस डाउन होने का कारण क्या रहा था. एक्स की तरफ से भी अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. इसी साल जनवरी और मार्च के बाद एक्स की सर्विस डाउन होने का यह तीसरा मामला है. पहले भी सर्विस प्रभावित होने से दुनियाभर के लाखों-करोड़ों यूजर्स पर असर पड़ा था.

मार्च में भी डाउन रहा था एक्स का सर्वर

हालिया कुछ महीनों में एक्स के डाउन होने की यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले मार्च में कई देशों में एक्स डाउन रहा था. तब भी कई यूजर्स को ऐप ओपन करने में दिक्कत आ रही थी, वहीं कुछ का कहना था कि उन्हें ऑटोमैटिकली लॉग-आउट कर दिया गया है और वो दोबारा साइन-इन नहीं कर पा रहे हैं. तब भी मोबाइल के साथ-साथ वेबसाइट पर भी डाउन होने का असर पड़ा था. करीब एक घंटे तक डाउन रहने के बाद यह प्लेटफॉर्म रिस्टोर हो गया था. 

क्यों डाउन होती हैं सर्विसेस?

पिछले कुछ महीनों में देखें तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विसेस कई बार डाउन हो चुकी हैं. इसके पीछे सॉफ्टवेयर अपडेट से लेकर सर्वर ओवरलोड जैसे कई कारण हो सकते हैं. इन प्लेटफॉर्म्स को दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स यूज कर रहे होते हैं. ऐसे में छोटा-सा एरर भी लोगों को पेज रिफ्रेश और लॉग-इन करने से रोक सकता है. सर्वर ओवरलोड, कनेक्शन एरर या कई बार हार्डवेयर में आई खामी भी इन सर्विसेस को प्रभावित कर सकती है. जब इन खामियों को दूर कर दिया जाता है तो सर्विस रिस्टोर हो जाती है और लोग पहले की तरह इन्हें यूज कर सकते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 17 Jun 2026 09:23 AM (IST)
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