X Down: ऐप और वेबसाइट लोड होने में आ रही दिक्कत, यूजर्स परेशान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एलोन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स सुबह से डाउन।

उपयोगकर्ताओं को ऐप, वेबसाइट और फीड एक्सेस करने में दिक्कतें।

डाउनडिटेक्टर ने अमेरिका से हजारों आउटेज रिपोर्टें दर्ज कीं।

इससे पहले मार्च में भी एक्स सर्वर डाउन हुआ था।

X Down: Elon Musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स डाउन चल रहा है. बुधवार सुबह से यूजर्स ऐप, वेबसाइट, फीड और टाइमलाइन के लोड होने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. इंटरनेट आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, 47 प्रतिशत यूजर मोबाइल ऐप, 25 प्रतिशत टाइमलाइन रिफ्रेश होने और 16 प्रतिशत यूजर वेबसाइट को एक्सेस करने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं. डाउनडिटेक्टर पर अमेरिका में आज सुबह करीब 8.20 मिनट पर एक्स के डाउन होने से संबंधित हजारों रिपोर्ट्स आई हैं.

Is X Search down for anyone else too?



The endpoint just throws "Dependency: Unspecified" error pic.twitter.com/QEbxIw4hqI — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 17, 2026

30-40 मिनट बाद सर्विस हुई रिस्टोर



रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 30-40 मिनट तक डाउन रहने के बाद एक्स की सर्विस रिस्टोर हो गई है. अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि सर्विस डाउन होने का कारण क्या रहा था. एक्स की तरफ से भी अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. इसी साल जनवरी और मार्च के बाद एक्स की सर्विस डाउन होने का यह तीसरा मामला है. पहले भी सर्विस प्रभावित होने से दुनियाभर के लाखों-करोड़ों यूजर्स पर असर पड़ा था.

मार्च में भी डाउन रहा था एक्स का सर्वर

हालिया कुछ महीनों में एक्स के डाउन होने की यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले मार्च में कई देशों में एक्स डाउन रहा था. तब भी कई यूजर्स को ऐप ओपन करने में दिक्कत आ रही थी, वहीं कुछ का कहना था कि उन्हें ऑटोमैटिकली लॉग-आउट कर दिया गया है और वो दोबारा साइन-इन नहीं कर पा रहे हैं. तब भी मोबाइल के साथ-साथ वेबसाइट पर भी डाउन होने का असर पड़ा था. करीब एक घंटे तक डाउन रहने के बाद यह प्लेटफॉर्म रिस्टोर हो गया था.



क्यों डाउन होती हैं सर्विसेस?

पिछले कुछ महीनों में देखें तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विसेस कई बार डाउन हो चुकी हैं. इसके पीछे सॉफ्टवेयर अपडेट से लेकर सर्वर ओवरलोड जैसे कई कारण हो सकते हैं. इन प्लेटफॉर्म्स को दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स यूज कर रहे होते हैं. ऐसे में छोटा-सा एरर भी लोगों को पेज रिफ्रेश और लॉग-इन करने से रोक सकता है. सर्वर ओवरलोड, कनेक्शन एरर या कई बार हार्डवेयर में आई खामी भी इन सर्विसेस को प्रभावित कर सकती है. जब इन खामियों को दूर कर दिया जाता है तो सर्विस रिस्टोर हो जाती है और लोग पहले की तरह इन्हें यूज कर सकते हैं.

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