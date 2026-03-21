हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या LPG सप्लाई की तरह इंटरनेट भी हो जाएगा ठप्प? जानिए क्यों जताई जा रही है यह चिंता

क्या LPG सप्लाई की तरह इंटरनेट भी हो जाएगा ठप्प? जानिए क्यों जताई जा रही है यह चिंता

War Impact On Under Sea Cable: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध से इंटरनेट कनेक्टिविटी पर खतरा मंडरा रहा है. अगर होर्मुज स्ट्रेट में इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचता है तो दिक्कत हो सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 Mar 2026 07:44 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

War Impact On Under Sea Cable: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण LPG सप्लाई ठप्प हो गई है. अब ऐसा ही डर इंटरनेट को लेकर लगाया जा रहा है. दरअसल, युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में समुद्र के नीचे से आ रहीं इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचाए जाने का डर सता रहा है. अगर ऐसा होता है तो भारत समेत कई देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी ठप्प हो सकती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

समुद्र में बिछा है ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और लाल सागर में ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछा हुआ है. इन्हीं केबल के जरिए ज्यादातर देशों का इंटरनेट संचालित होता है. इन इलाकों से निकलने वाली केबल से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है. होर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो यहां टाटा TGN गल्‍फ, गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल केबल सिस्टम, FALCON और AAE-1 समेत बड़ी कंपनियों का केबल सिस्टम है. इसी के जरिए बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाती है.

जरूरी रास्ते हुए ब्लॉक

ईरान ने युद्ध रोकने का दबाव बनाने के लिए होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है. अब इस रास्ते से समुद्री ट्रैफिक लगभग पूरी तरह बंद है. यहां से जहाजें नहीं गुजर रही हैं. ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने इस रास्ते पर सी माइन्स बिछा रखी हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है. इसके अलावा लाल सागर में बाब अल-मंडेब का रास्ता भी इन दिनों सुरक्षित नहीं रहा है.

युद्ध से केबल को क्या खतरा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली इंटरनेट केबल को निशाना बनाया जा सकता है. अगर इन केबल को हल्का नुकसान भी पहुंचता है तो इन्हें ठीक करने में लंबा समय लग सकता है. दरअसल, अभी इस इलाके में जहाजें नहीं जा सकतीं. ऐसे में अगर केबल डैमेज होती हैं तो उनकी मरम्मत के लिए युद्ध के थमने का इंतजार करना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें-

फोन से क्यों गायब हो गए हेडफोन जैक? कारण जान लिया तो कहेंगे- जीनियस दिमाग लगाया है

Published at : 21 Mar 2026 07:44 AM (IST)
Tags :
Internet Connectivity TECH NEWS Under Sea Cable
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या LPG सप्लाई की तरह इंटरनेट भी हो जाएगा ठप्प? जानिए क्यों जताई जा रही है यह चिंता
क्या LPG सप्लाई की तरह इंटरनेट भी हो जाएगा ठप्प? जानिए क्यों जताई जा रही है यह चिंता
टेक्नोलॉजी
फोन से क्यों गायब हो गया हेडफोन जैक? कारण जान लिया तो कहेंगे- जीनियस दिमाग लगाया है
फोन से क्यों गायब हो गया हेडफोन जैक? कारण जान लिया तो कहेंगे- जीनियस दिमाग लगाया है
टेक्नोलॉजी
पाक और चीन की बढ़ी टेंशन! भारत का ये ड्रोन हवा और पानी दोनों के अंदर दुश्मन को करेगा तबाह, जानिए टेक्नोलॉजी
पाक और चीन की बढ़ी टेंशन! भारत का ये ड्रोन हवा और पानी दोनों के अंदर दुश्मन को करेगा तबाह, जानिए टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
एक ही जगह मिलेगी चैटबॉट और ब्राउजर समेत सारी सुविधा, जल्द आने वाली है सुपर ऐप
एक ही जगह मिलेगी चैटबॉट और ब्राउजर समेत सारी सुविधा, जल्द आने वाली है सुपर ऐप
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
भारत का तेल-गैस खत्म..क्या होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: वियतनाम युद्ध की याद दिलाकर ईरान ने अमेरिका को घेरा, कहा- 'जीत के झूठे दावे बंद...'
वियतनाम युद्ध की याद दिलाकर ईरान ने अमेरिका को घेरा, कहा- 'जीत के झूठे दावे बंद...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: क्लासरूम के बाहर छात्र को मारी गोली, मौत के बाद उग्र प्रदर्शन, आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी: क्लासरूम के बाहर छात्र को मारी गोली, मौत के बाद उग्र प्रदर्शन, आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
आईपीएल 2026 में खेलेंगे ये पांच 'बुजुर्ग खिलाड़ी', जानें किस टीम में किसका नाम?
आईपीएल 2026 में खेलेंगे ये पांच 'बुजुर्ग खिलाड़ी', जानें किस टीम में किसका नाम?
इंडिया
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
इंडिया
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
शिक्षा
UP Board का बड़ा धमाका, अब रटकर नहीं पास होंगे छात्र, हिंदी सिलेबस में होगा क्रिएटिव बदलाव!
UP Board का बड़ा धमाका, अब रटकर नहीं पास होंगे छात्र, हिंदी सिलेबस में होगा क्रिएटिव बदलाव!
हेल्थ
माउथवॉश मिथ्स: क्या यह सच में मुंह को स्वस्थ बनाता है या सिर्फ बुरी सांस छुपाता है?
माउथवॉश मिथ्स: क्या यह सच में मुंह को स्वस्थ बनाता है या सिर्फ बुरी सांस छुपाता है?
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget