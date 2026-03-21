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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआईपीएल 2026 में खेलेंगे ये पांच 'बुजुर्ग खिलाड़ी', जानें किस टीम में किसका नाम?

आईपीएल 2026 में खेलेंगे ये पांच 'बुजुर्ग खिलाड़ी', जानें किस टीम में किसका नाम?

आईपीएल 2026 में ऐसे कई युवा खिलाड़ी हैं, जो अकेले मैच पलटने का दम-खम रखते हैं. हालांकि, इस बार आईपीएल में पांच ऐसे बुजुर्ग खिलाड़ी भी हैं, जिनकी उम्र भले ही ज्यादा हो, लेकिन आज भी किसी से कम नहीं हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 21 Mar 2026 07:07 AM (IST)
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Five Oldest Players Will Play In IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को युवा खिलाड़ियों का करियर लॉन्चर कहा जाता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट से खिलाड़ियों की किस्मत चमकती है और सीधे टीम इंडिया में एंट्री मिल जाती है. अगर भारतीय टीम में सिलेक्शन न भी हो तो आईपीएल से इतना पैसा मिलता है कि उन खिलाड़ियों की जिंदगी बदल जाती है. आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले जहां युवा खिलाड़ी अपनी फिटनेस और आक्रामक खेल से सुर्खियां बटोर रहे हैं तो दूसरी ओर अनुभवी दिग्गजों की एक ऐसी लिस्ट भी तैयार होती दिख रही है, जो बता रही है कि उम्र बस नंबर है और कुछ नहीं. ये वो बुजुर्ग खिलाड़ी हैं, जो आज भी अकेले मैच का रुख पलटने का दम-खम रखते हैं.

आईपीएल 2026 में खेलेंगे ये पांच बुजुर्ग खिलाड़ी

1. महेंद्र सिंग धोनी (44 साल 255 दिन): आईपीएल 2026 में खेलने वाले महेंद्र सिंह धोनी सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी हैं. वे लगभग 45 साल के हो चुके हैं. इस बार धोनी चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं और विकेट के पीछे से गेम चलते नजर आएंगे. सीएसके और धोनी एक-दूसरे पर्याय है और कहीं न कहीं यही वजह है कि चेन्नई सुपर किंग्स आज भी माही का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाई है.

2. रोहित शर्मा (38 साल 323 दिन): आईपीएल 2026 में खेलने वाले दूसरे सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं. रोहित कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड पांच बार ट्रॉफी जीती है. वे मुंबई इंडियंस के इतिहास के सबसे सफल कप्तान हैं. अब भले ही कप्तानी युवा हार्दिक पंड्या संभाल रहे हो, लेकिन रोहित इस सीजन अपने बल्ले से जलवा बिखेरते नजर आएंगे.

3. अजिंक्य रहाणे (37 साल 284 दिन): आईपीएल 2026 में खेलने वाले तीसरे सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे हैं और वे इस सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते नजर आएंगे. इस अनुभवी बल्लेबाज की उम्र भले ही 38 साल के करीब हो गया हो, लेकिन टीम में उनका योगदान अनमोल है.

4. विराट कोहली (37 साल 134 दिन): आईपीएल 2026 में खेलने वाले चौथे सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी विराट कोहली हैं. इस सीजन में भी विराट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा हैं और उनका सपना आईपीएल 2025 में आरसीबी के चैंपियन बनने के साथ पूरा हुआ था. विराट आज भी फिटनेस और फॉर्म के मामले में किसी भी युवा खिलाड़ी पर भारी पड़ते नजर आएंगे.

5. जोस बटलर (35 साल 192 दिन): आईपीएल 2026 में खेलने वाले पांचवें सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी जोस बटलर हैं. वे उम्र को गलत साबित करते हुए इस सीजन गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं. एक जबरदस्त विकेटकीपर बल्लेबाज के साथ कैप्टन मटेरियल वाले बटलर आज भी किसी भी युवा खिलाड़ी को पछाड़ने की ताकत रखते हैं.

Published at : 21 Mar 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane Jos Buttler Cricket News VIRAT KOHLI Rohit SHarma MS DHONI IPL 2026
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