स्पैम कॉल से सब लोग दुखी हैं. आप ड्राइविंग कर रहे हैं या किसी दूसरे जरूरी काम में लगे हैं और अचानक से फोन बजता है. आपका पूरा ध्यान फोन पर चला जाता है. जब आप कॉल उठाते हैं तो या कोई सामने से क्रेडिट कार्ड बेचने की कोशिश कर रहा होता है या कोई ऑटमैटिड वॉइस सुनाई देती है. अब एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने नई वॉर्निंग दी है. बियर का कहना है कि अब स्पैम की समस्या तेजी से बढ़ेगी और इस कारण अगले 90 दिनों में ईमेल, कॉल्स और मैसेज आदि सब बेकार हो जाएंगे.

क्या 90 दिनों में काम के नहीं बचेंगे मैसेज और ईमेल्स?

एक्स पर एक पोस्ट में बियर ने लिखा कि 90 दिनों से भी कम समय में ईमेल, मैसेज और कॉल्स आदि सभी कम्यूनिकेशन चैनलों पर ऑटोमैटेड स्पैम की बाढ़ आने वाली है. इससे ये यूज करने लायक नहीं रहेंगे. इनमें ऐसे चैनल भी शामिल हैं, जिन्हें अब तक स्पैम और ऑटोमेशन से सेफ समझा जाता था. बियर का मानना है कि न सिर्फ यह नई समस्या आने वाली है बल्कि हमारे पास इससे बचाव का कोई तरीका भी नहीं होगा.

Prediction: In less than 90 days, all channels that we thought were safe from spam & automation will be so flooded that they will no longer be usable in any functional sense: iMessage, phone calls, Gmail.



And we will have no way to stop it. — Nikita Bier (@nikitabier) February 11, 2026

ऐसा क्यों होगा?

बियर की यह भविष्यवाणी सुनकर आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों होगा? बियर ने इसी वजह भी बताई है. अपनी पोस्ट पर आए एक कमेंट का रिप्लाई करते हुए बियर ने कहा कि OpenClaw के कारण ऐसा हो सकता है. OpenClaw एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप ऑन-डिवाइस एआई एजेंट बना सकते हैं, जो आपकी कमांड पर सारे काम कर सकता है. बियर ने कहा कि अभी तक एआई एजेंट्स बनाने के लिए टेक्नीकल नॉलेज की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब कोई भी एआई एजेंट्स बना सकता है. बियर की पोस्ट के रिप्लाई में कई लोगों ने लिखा है कि पिछले कुछ समय से उनके पास जीमेल और मैसेज आदि पर स्पैम की संख्या बढ़ी है. इनके जवाब में बियर का कहना है कि अभी यह 1 प्रतिशत भी नहीं है. आने वाले समय में यह प्रॉब्लम कई गुना बड़ी हो सकती है.

