बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही है वाईफाई? ये हो सकते हैं कारण, जानिए फिक्स करने के तरीके

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





आप स्ट्रीमिंग, गेमिंग या ऑफिस के ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं और अचानक से वाई-फाई कनेक्शन ड्रॉप हो जाए तो पूरा काम ही खराब हो जाता है. इससे न सिर्फ आपके काम पर असर पड़ता है बल्कि समय भी खराब होता है. अगर यह दिक्कत रोजाना आने लगे तो न तो गेमिंग का मन करता है और न ही कोई मूवीज या वेब सीरीज देखने का. लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाई-फाई के बार-बार डिस्कनेक्ट होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं और उन्हें कैसे फिक्स किया जा सकता है.

ज्यादा डिवाइस हो सकते हैं कनेक्ट

अगर आपका कनेक्शन बार-बार ड्रॉप हो रहा है तो इसका एक कारण आपकी वाईफाई से ज्यादा डिवाइस कनेक्टेड होना हो सकता है. भले ही कनेक्टेड डिवाइस कोई डेटा यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बैंडविड्थ को कंज्यूम करते हैं. अगर इनकी संख्या ज्यादा है तो आपका कनेक्शन ड्रॉप हो सकता है. इसे फिक्स करने के लिए गैर-जरूरी डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट कर दें.

राउटर की लोकेशन

स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन के लिए राउटर की लोकेशन बहुत जरूरी है. अगर आपका डिवाइस राउटर से ज्यादा दूरी पर है तो कनेक्शन ड्रॉप होने की समस्या आ सकती है. इसी तरह अगर राउटर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के पीछे लगा है तो भी इसका कनेक्शन वीक हो सकता है. इससे बचने के लिए राउटर को ऐसी जगह पर रखें, जहां से डिवाइस तक बिना ज्यादा बाधा के कनेक्शन पहुंच सके.

राउटर का पुराना होना

अगर कनेक्टेड डिवाइस लिमिट करने और राउटर की लोकेशन चेंज करने के बाद भी कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है तो आपको राउटर बदलने की जरूरत है. दरअसल, कई पुराने राउटर नई सर्विसेस के कंपैटिबल नहीं होते. इस कारण एक बार रिसेट करने के बाद ये कुछ समय तक चलते हैं, लेकिन फिर से दिक्कत आने लगती है. अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो नया राउटर लेना ही सबसे फायदेमंद ऑप्शन है.

ये भी पढ़ें-

आईफोन से एंड्रॉयड पर डेटा शेयरिंग हुई आसान, ऐप्पल ने रोल आउट की iOS 26.3 अपडेट