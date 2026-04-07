गूगल ने डबल किया AI Pro स्टोरेज, फ्री में दे रहा 5TB स्पेस, जानें कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?

Google: गूगल वन ने हाल ही में अपने AI Pro सब्सक्रिप्शन के लिए क्लाउड स्टोरेज को बढ़ाकर 5TB कर दिया है. यह बदलाव पिछले हफ्ते ही हुआ है और यूजर्स को भी दिखने लगा है. इस अपडेट से AI Pro और AI Ultra सब्सक्रिप्शन को नए फीचर्स जैसे Chrome Auto Browse का भी एक्सेस मिलेगा. यह ऑनलाइन कामों को ऑटोमेट करने में काम आता है. Google ने अपने यूजर्स को मेल भेजकर इसकी जानकारी दी है

Google One क्या है?

Google One एक सब्सक्रिप्शन आधारित क्लाउड सेवा है जो Drive, Photos, और Gmail के लिए स्टोरेज और अन्य सेवाएं देती है. हर Google अकाउंट को 15GB मुफ्त स्टोरेज दी जाती है, लेकिन यह बहुत कम है और काफी जल्दी भर जाती है. Google One के 6 प्लान उपलब्ध हैं, जिसमें 100GB से लेकर 30TB तक की स्टोरेज दी जाती है. यह स्टोरेज काफी काम आती है, आपको कोई फिजिकल ड्राइव जैसी चीज लेकर घूमने की जरूरत नहीं होती. आपका सारा डेटा आपके ऑनलाइन स्टोरेज में रख सकते हैं, और यह डेटा सुरक्षित भी रहता है.

AI Pro और AI Ultra के फायदे

AI Pro भारत में उपलब्ध Google का AI सब्सक्रिप्शन सर्विस है. इसमें यूजर्स Google के एडवांस्ड AI मॉडल्स - Gemini Pro, Flow Pro (AI फिल्म मेकिंग टूल), और Whisk Pro (फोटो से वीडियो बनाने वाला AI टूल) जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा Nano Banana Pro के जरिए इमेज बना और उनमें बदलाव भी किया जा सकता है. साथ ही DeepResearch जैसे एडवांस्ड टूल्स भी इसमें शामिल हैं. इसके अलावा AI Ultra यूजर्स को और ज्यादा स्टोरेज के साथ इन टूल्स के और भी एडवांस्ड फीचर्स देता है.

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AI Pro में स्टोरेज अपग्रेड

AI Pro में स्टोरेज बढ़ाना काफी जरूरी और यूजर्स के लिए फायदेमंद अपग्रेड है. अब यूजर्स 5TB स्टोरेज के साथ बड़े प्रोजेक्ट्स पर आसानी से बेहतर काम कर पाएंगे. साधारण यूजर्स के लिए यह फीचर शायद उपयोगी हो, लेकिन यह उन यूजर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जो AI का प्रोजेक्ट्स बनाने में अधिक उपयोग करते हैं या अपने वर्कप्लेस पर AI का उपयोग करते हैं. अब उनके प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें पहले से दोगुना सा भी ज्यादा स्टोरेज मिलेगा.

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